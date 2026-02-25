قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
فن وثقافة

فخر الدلتا الحلقة 8.. تارا عبود تفاجئ أحمد رمزي بذكرى سعيدة تخص والده

أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فخر الدلتا، المعروض عبر قناة DMC ومنصة Watch It، تطورات مؤثرة في مسار الأحداث، بعدما تواصلت تارا، التي تجسد شخصيتها تارا عبود، مع محمد صلاح فخر الذي يؤدي دوره أحمد رمزي، مطالبةً إياه بالحضور فورًا إلى أحد شوارع وسط البلد.
وعلى الفور، توجه محمد صلاح إلى المكان، ليتفاجأ بإعلان قديم يحمل توقيع والده الراحل صلاح فخر. المشهد حمل قدرًا كبيرًا من الحنين، حيث وقف أمام الإعلان في حالة صمت وذهول، مستعيدًا ذكرياته مع والده الذي كان يعمل خطاطًا، وكادت الدموع تفر من عينيه تأثرًا بالموقف.
ويشارك في بطولة مسلسل "فخر الدلتا" نخبة من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، خالد زكي، نبيل عيسى، علي السبع، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، يوسف الفن، حنان يوسف، وليد عبد الغني، أحمد البخاري، وأحمد هشام، والعمل من إنتاج مصطفى العوضي، قصة عبد الرحمن جاويش، تأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.

فخر الدلتا اخبار الفن نجوم الفن

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

أحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 9.. أحمد مالك يبدأ فى تجارة الأعضاء لينقذ هدى المفتي

حلمي عبد الباقي

عشان يطلع الكارنيه لازم نشوفه.. حلمي عبد الباقي يكشف عن شخصية تووليت

خالد الصاوي

خالد الصاوي يروي موقفا غير حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

