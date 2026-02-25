فخر الدلتا الحلقة 8.. تارا عبود تفاجئ أحمد رمزي بذكرى سعيدة تخص والده

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فخر الدلتا، المعروض عبر قناة DMC ومنصة Watch It، تطورات مؤثرة في مسار الأحداث، بعدما تواصلت تارا، التي تجسد شخصيتها تارا عبود، مع محمد صلاح فخر الذي يؤدي دوره أحمد رمزي، مطالبةً إياه بالحضور فورًا إلى أحد شوارع وسط البلد.

وعلى الفور، توجه محمد صلاح إلى المكان، ليتفاجأ بإعلان قديم يحمل توقيع والده الراحل صلاح فخر. المشهد حمل قدرًا كبيرًا من الحنين، حيث وقف أمام الإعلان في حالة صمت وذهول، مستعيدًا ذكرياته مع والده الذي كان يعمل خطاطًا، وكادت الدموع تفر من عينيه تأثرًا بالموقف.

ويشارك في بطولة مسلسل "فخر الدلتا" نخبة من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، خالد زكي، نبيل عيسى، علي السبع، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، يوسف الفن، حنان يوسف، وليد عبد الغني، أحمد البخاري، وأحمد هشام، والعمل من إنتاج مصطفى العوضي، قصة عبد الرحمن جاويش، تأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.