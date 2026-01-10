فريق جامعة الأزهر يتأهل إلى دور الـ32 بمسابقة التحكيم التجاري الدولية

سجل طلاب وطالبات جامعة الأزهر حضورًا لافتًا في النسخة السابعة من مسابقة التحكيم التجاري الدولية، محققين إنجازًا جديدًا يعكس الامتداد العالمي لرسالة الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة، تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وجاء هذا النجاح بعد مشاركة واسعة ضمت 181 فريقًا يمثلون 24 دولة، حيث تمكن فريق جامعة الأزهر من التأهل إلى دور الـ32، والذي من المقرر انعقاده حضوريًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير المقبل.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفريق الممثل للجامعة ضم طلابًا من كليات الشريعة والقانون بالقاهرة، والشريعة والقانون بطنطا، والشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا التميز يأتي للعام الثالث على التوالي، ويعكس مستوى الإعداد الأكاديمي والمهني الذي يحظى به طلاب الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذا الأداء المشرف يعبر عن إيمان جامعة الأزهر بدور الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ الهوية في مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب دعم المواهب وتنمية القدرات العملية.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والمدربون والطلاب المشاركون، معتبرًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل جامعة الأزهر الحافل بالتميز العلمي والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.

ويأتي هذا التأهل ضمن مشاركة مصرية متميزة في المسابقة، حيث تشارك سبعة فرق مصرية، من بينها ثلاثة فرق تمثل جامعة الأزهر الشريف، بما يعكس مكانة الجامعة العلمية وحضورها المؤثر على الساحة الدولية.

كما يعكس هذا النجاح الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب، في دعم الأنشطة الطلابية النوعية، وتنمية مهارات البحث القانوني، وصياغة المذكرات القانونية، وصقل قدرات المرافعات الشفوية، بما يؤهل الطلاب للمنافسة بقوة في المحافل الإقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المراحل التمهيدية للمسابقة شهدت مشاركة 181 فريقًا من 24 دولة، وأسفرت نتائجها عن تأهل فريق جامعة الأزهر إلى الأدوار المتقدمة.



