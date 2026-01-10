قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

صعود جامعة الأزهر للدور الثاني والثلاثين في مسابقة التحكيم التجاري الدولية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

حقق فريق طلاب وطالبات جامعة الأزهر، نجاحًا كبيرًا في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في نسختها السابعة.

صرح بذلك الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن فريق طلاب الجامعة من كليات: (الشريعة والقانون بالقاهرة - الشريعة والقانون بطنطا - الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية) قاموا بأداء مشرف ومتميز للعام الثالث على التوالي في المسابقة، وصعدوا إلى الدور ال (32) والمقرر انعقاده حضوريًّا في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض في الفترة من 1 إلى 7 فبراير القادم 2026م في نسخته السابعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الأداء المتميز الذي قام به فريق طلاب جامعة الازهر للعام الثالث على التوالي يعكس إيمان  الجامعة واهتمامها بالأنشطة الطلابية في بناء الشخصية، وتعميق الانتماء وغرس الهوية الوطنية في مختلف المراحل الدراسية بالجامعة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالأداء المشرف لفريق جامعة الأزهر وقياداته الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس، والمدربين، والطلاب المشاركين، على هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز العلمي والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية.

ويأتي هذا التأهل في إطار مشاركة مصرية متميزة في المنافسة؛ حيث سيشارك سبع فرق من مصر، من بينهم ثلاث فرق تمثل جامعة الأزهر الشريف، بما يؤكد المكانة العلمية لجامعة الأزهر وحضورها الفاعل على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير ليعزز جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب، ونشاطها الكبير نحو  دعم الأنشطة الطلابية النوعية، وتنمية مهارات الطلاب في جميع المجالات، بجانب تنمية مهارات البحث القانوني، وصياغة المذكرات القانونية، وصقل قدرات المرافعات الشفوية، بما يؤهل الطلاب للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن المراحل الأولية للمنافسة شهدت مشاركة 181 فريقًا من 24 دولة، وأسفرت نتائجها عن تصعيد فريق جامعة الأزهر.

فريق جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر مسابقة التحكيم التجاري الدولية مسابقة

