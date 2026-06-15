خبير اقتصادي: لا صحة لارتفاع الدولار إلى 300 جنيه.. ومصر تمثل ملاذًا آمنًا للاستثمار

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن ما يتم تداوله بشأن وصول سعر الدولار إلى مستويات "300 جنيه" مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن السوق يشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف.

وأوضح خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الدولار يتحرك في نطاق يتراوح بين 51 و55 جنيهًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الانخفاض الأخير في سعر الصرف يعود إلى حالة الاستقرار في منطقة الخليج، ما ساهم في تقليل الضغط على الطلب على العملات الأجنبية المرتبطة بقطاع الطاقة.

قمة السبع.. تأثير اقتصادي عالمي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قمة مجموعة الدول السبع (G7) تمثل قوة اقتصادية كبرى تتحكم في نحو 30% إلى 40% من الناتج المحلي العالمي، واصفًا إياها بأنها بمثابة "مجلس إدارة العالم" نظرًا لدورها في رسم السياسات الاقتصادية الدولية المتعلقة بالطاقة وسلاسل الإمداد والاستثمار.

وأكد أن مخرجات القمة تنعكس بشكل مباشر على حركة الاقتصاد العالمي، ما يجعل التنسيق مع دولها أمرًا بالغ الأهمية للدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

فرصة مصر في قمة السبع

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السبع تمثل فرصة مهمة لعرض التجربة الاقتصادية المصرية، وما حققته الدولة من تقدم في دعم القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى النشاط الحكومي المستمر في افتتاح المصانع ودعم المصدرين، باعتباره مؤشرًا على توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير.

مصر.. وجهة آمنة للاستثمار

واختتم الدكتور إبراهيم مصطفى حديثه بالتأكيد على أن مصر تتمتع باستقرار سياسي وأمني مقارنة بالمنطقة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار و"ملاذًا آمنًا" لرؤوس الأموال.

وأوضح أن المجتمع الدولي يدرك أهمية الدور المصري في دعم استقرار منطقة الخليج والأمن القومي العربي، وهو ما يعزز من فرص تدفق الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.