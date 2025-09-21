هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها وتنشر لقطات حصرية على إنستجرام | شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل خطوبة نور، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، الذي أقيم مساء أمس وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وخَطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان عصري، وباركت للعروسين معربة عن سعادتها بالاحتفال.





كما شاركت الفنانة صورًا جديدة من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى نور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

إطلالة شقيقة هنا الزاهد

تألقت نور الزاهد في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها المميز، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بأكمام مكشوفة، تميز بلونه الأبيض المزدان ببعض التطريزات الراقية.