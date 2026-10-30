سها جندي: إثيوبيا تهرب من الاتفاقات مع مصر.. والتعنت لا يخدم مصالح الشعبين

انتقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، ما وصفته بتعنت القيادة الإثيوبية في التعامل مع مصر بشأن ملف سد النهضة، مؤكدة أن استمرار الخلافات والقرارات الأحادية والتهرب من الاتفاقات لا يخدم مصالح الشعبين.

القيادة الإثيوبية تتخذ قرارات أحادية بلا سند أو مبرر

وقالت سها جندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن القيادة المصرية تتبنى خطابا دبلوماسيا يدعو إلى التعاون والسلام، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاءاته أن التعاون بين الدول هو المسار الذي ينبغي أن يحكم العلاقات، بدلا من اتخاذ مواقف معادية أو الدخول في خلافات غير مبررة.

وأضافت أن الخطاب المصري يتسم بالرقي الدبلوماسي، ويقوم على دعوة الجانب الإثيوبي إلى التعاون والعمل المشترك، موضحة أن المواقف الإثيوبية كثيرا ما تتجه إلى طرح موضوعات أخرى بعيدا عن الملفات محل النقاش، رغم التوصل إلى تفاهمات أو الاتفاق على بنود تحقق مصالح الشعبين.

وتابعت أن هذا النهج تكرر في أكثر من مناسبة، سواء خلال المفاوضات أو اللقاءات الدبلوماسية، قائلة إن الجانب الإثيوبي «بيوديك في اتجاه تاني وبيقول كلمة تانية وموضوع تاني»، معتبرة أن ذلك يعكس غياب الرغبة في استكمال التفاهمات والتوصل إلى اتفاقات تحقق المصالح المشتركة.

وأوضحت أن الخلاف لا يتعلق بالشعب الإثيوبي، وإنما بمواقف القيادة الإثيوبية الحالية، قائلة: «ليس من الشعب الإثيوبي، وإنما من القيادة الإثيوبية اللي موجودة حاليا»، مشيرة إلى أن التعنت ورفض الاتفاقات والقرارات الأحادية لا تخدم مصالح الشعبين.

وأكدت أن المواقف الإثيوبية لا تخدم حتى المشروع الذي تسعى القيادة هناك إلى تحقيقه، مشيرة إلى أن نجاح مشروع سد النهضة كان من المفترض أن يرتبط بالتفاهم والتعاون مع دولتي المصب، وليس باتخاذ مواقف أحادية تزيد من حدة الخلاف.