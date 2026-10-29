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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تتوعد باتخاذ التدابير اللازمة إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا تمييزية على منتجاتها

الصين تتوعد باتخاذ التدابير اللازمة إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا تمييزية على منتجاتها
الصين تتوعد باتخاذ التدابير اللازمة إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا تمييزية على منتجاتها
أ ش أ

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحقوق ومصالح الشركات الصينية المشروعة، إذا أصر الاتحاد الأوروبي على فرض قيود تمييزية على المنتجات الصينية.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة، هوانج لينج، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق التفاهم الذي توصل إليه مع الصين بشأن تجارة السيارات الهجينة ليشمل قطاعات أخرى، مثل الكيماويات.

وقال هوانج إن فرض حواجز مصطنعة أمام التجارة الطبيعية قد يشكل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات ستزيد الأعباء على الصناعات التي تعتمد على هذه المنتجات، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي، ويقوض أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأوضح هوانج أن الاجتماع الثاني لآلية التشاور الصينية الأوروبية بشأن التجارة والاستثمار، الذي عُقد مؤخرا، أحرز تقدما إيجابيا وأسفر عن عدد من النتائج المتفق عليها، ما يعكس استعداد الجانبين وقدرتهما وحكمتهما في إدارة خلافاتهما الاقتصادية والتجارية على نحو سليم، من خلال الحوار والتشاور.

وأكد أن الصين شددت مرارا على أنها شريك في معالجة المشكلات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وليست مصدر تلك المشكلات.

وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتشاور مع الاتحاد الأوروبي، ومواصلة البحث عن حلول للمخاوف الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين، والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة الصينية الأوروبية ودفعها قدما.

وشدد هوانج على معارضة الصين بشدة أي ممارسات حمائية تنطوي على إساءة استخدام أدوات الدفاع التجاري.

وزارة التجارة الصينية جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها مصالح الشركات الصينية

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