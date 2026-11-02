نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدم بشأن إيران.. ولم نحدد موعد لاستئناف الحرب

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الاثنين إحراز بعض التقدم بشأن إيران، منتظرا تحديد ما إذا كان بالإمكان تحقيق المزيد.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن واشنطن لم تحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران، لافتا إلى إجراء محادثات جيدة مع الإيرانيين.

وأشار دي فانس إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو ساعة بشأن هذا الملف، مضيفا أنه لمس اهتمام الإيرانيين الكبير بسيادتهم وإعادة بناء اقتصادهم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤول مطلع على المحادثات، بأن وسطاء قطريين من المقرر وصولهم إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم، لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن اللقاء سيتناول نسخة من مسودة الاتفاق التي جرت مناقشتها بين الجانبين على مدار الأيام الثمانية الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران.