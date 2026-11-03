قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
GAC الصينية تقدم GS7 موديل 2027 بهذه المواصفات
الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب الانتخابات الأمريكية
مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك
«بحوث الصحراء» يفاجئ مزارعي سيناء: زراعة وحصاد القمح بنصف التكلفة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: معتمد جمال يستغل كأس العاصمة لتجربة الناشئين والبحث عن بدائل للزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بعض لاعبي الزمالك ظهروا بمستوى جيد خلال مواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر، رغم خسارة الفريق، مشيرًا إلى أن معتمد جمال المدير الفني للفريق لديه أهداف أخرى من المشاركة في البطولة، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.

الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يذاع على قناة «CBC»:«ظهر بعض اللاعبين بمستوى كويس في مباراة الزمالك ووادي دجلة، إنما أنت لما بتلعب كده وتخسر، أنت بتقول للناس إنك داخل كأس عاصمة مصر عشان تنافس، وأنا أقول إنك داخل البطولة عشان تجرب قطاع الناشئين».

وأضاف: «كابتن معتمد جمال أكيد عنده وجهة نظر في كده، لأنه عنده بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وبعد القرعة ودوري المجموعات دخل في معمعة أفريقية كبيرة، ومش عايز يجهد اللاعبين أكتر من اللازم، ودي نمرة واحد».

وتابع: «معتمد عايز يبحث عن بدائل دايمًا في قطاع الناشئين واللاعيبة الصغيرة، لأنه ما عندوش قيد ولا عنده حاجة، فبيدي فرصة للناس دي إنها تلعب».

وأوضح شبانة أن هناك عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يحتاج الزمالك للاستفادة منهم، قائلًا: «شيكو بانزا طبعًا يلعب، وممكن يلعب 30 دقيقة، وهو من اللعيبة اللي عندها قدرات قوية جدًا، وناصر منسي كان مهم يرجع يبدأ النهارده، لأنه راجع من إيقاف».

وأشار إلى عودة آدم كايد للمشاركة أساسيًا بعد غياب، مضيفًا: «آدم كايد بعد غياب بيظهر النهارده من بداية المباراة».

واختتم حديثه بالتعليق على مشاركة أحمد الجفالي، قائلًا: «حتى في التغييرات اللي عملها النهارده كابتن معتمد، نزل الجفالي، لكنه لسه ما ظهرش بالمستوى اللي نقدر نقول عليه إنه عامل إضافة لنادي الزمالك، لكنه كان غايب فترة طويلة جدًا».

معتمد جمال الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

بيتك في مصر

4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»

الملصق الإلكتروني

هتمون العربية بالملصق.. تعرف على التفاصيل وكيفية التقديم

فرش البنزين في الشارع

بعد الاتجاه للملصق الإلكتروني.. صدى البلد ترصد بيع جراكن البنزين في الشوارع

أول إجازة رسمية في مصر 2027

أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

الزمالك

يا دجلة الخطوبة عقبالنا.. عمرو الدردير يسخر من خسارة الزمالك

ترشيحاتنا

رابطة الاندية المحترفة

يوم راحة إضافي.. طه عزت يوضح حقيقة طلبات زد وبيراميدز قبل التوقف الدولي

الاهلي

عمرو أنور: الأهلي حقق مكاسب عديدة أمام المقاولون العرب

شيكو بانزا

طه عزت يكشف أسباب عدم توقيع عقوبة على شيكو بانزا بعد واقعة الشورت

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد