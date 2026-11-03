شبانة: معتمد جمال يستغل كأس العاصمة لتجربة الناشئين والبحث عن بدائل للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بعض لاعبي الزمالك ظهروا بمستوى جيد خلال مواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر، رغم خسارة الفريق، مشيرًا إلى أن معتمد جمال المدير الفني للفريق لديه أهداف أخرى من المشاركة في البطولة، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.

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وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يذاع على قناة «CBC»:«ظهر بعض اللاعبين بمستوى كويس في مباراة الزمالك ووادي دجلة، إنما أنت لما بتلعب كده وتخسر، أنت بتقول للناس إنك داخل كأس عاصمة مصر عشان تنافس، وأنا أقول إنك داخل البطولة عشان تجرب قطاع الناشئين».

وأضاف: «كابتن معتمد جمال أكيد عنده وجهة نظر في كده، لأنه عنده بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وبعد القرعة ودوري المجموعات دخل في معمعة أفريقية كبيرة، ومش عايز يجهد اللاعبين أكتر من اللازم، ودي نمرة واحد».

وتابع: «معتمد عايز يبحث عن بدائل دايمًا في قطاع الناشئين واللاعيبة الصغيرة، لأنه ما عندوش قيد ولا عنده حاجة، فبيدي فرصة للناس دي إنها تلعب».

وأوضح شبانة أن هناك عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يحتاج الزمالك للاستفادة منهم، قائلًا: «شيكو بانزا طبعًا يلعب، وممكن يلعب 30 دقيقة، وهو من اللعيبة اللي عندها قدرات قوية جدًا، وناصر منسي كان مهم يرجع يبدأ النهارده، لأنه راجع من إيقاف».

وأشار إلى عودة آدم كايد للمشاركة أساسيًا بعد غياب، مضيفًا: «آدم كايد بعد غياب بيظهر النهارده من بداية المباراة».

واختتم حديثه بالتعليق على مشاركة أحمد الجفالي، قائلًا: «حتى في التغييرات اللي عملها النهارده كابتن معتمد، نزل الجفالي، لكنه لسه ما ظهرش بالمستوى اللي نقدر نقول عليه إنه عامل إضافة لنادي الزمالك، لكنه كان غايب فترة طويلة جدًا».