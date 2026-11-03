قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة سلوفينيا: نعتز بزيارة مصر ونتطلع لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك
تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر
امتحان مفاجئ.. وزير التعليم يختبر تلاميذ 5 ابتدائي ببني سويف في الحساب ويشيد بحلهم للمسائل
انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية
تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. برشلونة وأستون فيلا في دوري الأبطال الأبرز
الرئيس السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد
الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات مع سلوفينيا ونتطلع لتطويرها في مختلف المجالات
الرئيس السيسي: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967
محمد صلاح ضمن قائمة أعلى 50 رياضيا أجرا في العالم.. ورونالدو الأول بـ300 مليون دولار
الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز
استنفار أمني في مطار صوفيا.. تهديد بقنبلة يحوّل مسار طائرة قادمة من إسرائيل إلى بلغاريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ بورسعيد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وزيادة نسب الإنجاز والتيسير على المواطنين
محافظ بورسعيد يوجه بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وزيادة نسب الإنجاز والتيسير على المواطنين
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مفاجئة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي الشرق، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في الملفات الخدمية، والتأكد من سرعة التعامل مع طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل الأحياء والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وزيادة نسب الإنجاز والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أو تعطل استكمال الإجراءات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المحددة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

كما وجه المحافظ بزيادة معدلات الإنجاز في ملف تحصيل المديونيات والمتأخرات المستحقة للحي، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات وتعظيم الموارد، بما يدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي داخل الأحياء.

وعلى الفور، انضم العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، إلى الجولة، حيث شدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة اليومية لمختلف ملفات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة عقد لقاء أسبوعي لرؤساء الأحياء مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، بجميع أحياء المحافظة، لتلقي الشكاوى والمطالب، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والعمل على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويضمن الاستجابة الفعالة لشكاواهم.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن المتابعة الميدانية المفاجئة تستهدف تحقيق الانضباط داخل منظومة العمل بالأحياء، والوقوف على مستوى الأداء الفعلي، مشددًا على أن سرعة إنجاز الملفات الخدمية والتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مع استمرار تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مركز التطوير التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

الزمالك

مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط

صدموا شرطيًا وحاولوا الهرب.. السجن 15 سنة لـ3 تجار مخدرات بأسيوط

المتهمتان

القبض على سيدة ادعت احتجاز شقيقتها لوالدتها داخل شقتها بالمقطم

حسن مالك

تفاصيل تورط نجل عم الإخواني حسن مالك في قضية المخدرات الكبرى بالجيزة

بالصور

فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

السكري
السكري
السكري

6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

فستان قصير ونظارة شمسية.. هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار

هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية
هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية
هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية

لو دخلت شوكة خشب في صباعك؟.. الطريقة الصحيحة لإخراجها دون التهاب

الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد