جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ بورسعيد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مفاجئة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي الشرق، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في الملفات الخدمية، والتأكد من سرعة التعامل مع طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل الأحياء والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وزيادة نسب الإنجاز والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أو تعطل استكمال الإجراءات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المحددة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

كما وجه المحافظ بزيادة معدلات الإنجاز في ملف تحصيل المديونيات والمتأخرات المستحقة للحي، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات وتعظيم الموارد، بما يدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي داخل الأحياء.

وعلى الفور، انضم العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، إلى الجولة، حيث شدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة اليومية لمختلف ملفات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة عقد لقاء أسبوعي لرؤساء الأحياء مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، بجميع أحياء المحافظة، لتلقي الشكاوى والمطالب، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والعمل على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويضمن الاستجابة الفعالة لشكاواهم.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن المتابعة الميدانية المفاجئة تستهدف تحقيق الانضباط داخل منظومة العمل بالأحياء، والوقوف على مستوى الأداء الفعلي، مشددًا على أن سرعة إنجاز الملفات الخدمية والتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مع استمرار تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.