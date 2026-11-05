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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي أمام قرار جديد بشأن كريم فؤاد.. هل يرحل في الميركاتو الشتوي؟

كريم فؤاد
كريم فؤاد
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل عودة اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة، بعد محاولات لضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب أون»، إن كريم فؤاد تلقى نحو 3 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أندية سيراميكا كليوباترا والمصري والاتحاد السكندري، مشيرة إلى أن بعض الأندية عادت للتواصل معه مجددًا خلال الأيام الأخيرة لمعرفة موقفه من الاستمرار مع الأهلي.

وأوضحت أن أزمة كريم فؤاد تتمثل في عدم الاستقرار على مركز ثابت داخل صفوف الأهلي خلال السنوات الماضية، بعدما شارك في أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر أو الأيمن أو الجناح، كما سبق أن وظفه المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش في مركز قلب الدفاع.

وأضافت أن جلسة جمعت كريم فؤاد بأفراد من الجهاز الفني للأهلي لمناقشة المركز الذي يفضل المشاركة فيه، حيث يميل اللاعب إلى اللعب في مركز الظهير الأيمن، باعتباره مركزه الأساسي، بدلًا من الظهير الأيسر الذي شارك فيه لفترة طويلة مع الفريق.

وأشارت إلى أن المدير الفني يعتمد على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بسبب وجود أزمة في هذا المركز داخل الفريق، لافتة إلى أن اللاعب يتدرب باستمرار في هذا المركز، حتى في بعض المباريات التي يشارك خلالها في مركز الظهير الأيمن دون أن يكون قد تدرب عليه خلال الفترة السابقة.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن أكثر من نادٍ بدأ التواصل مجددًا مع كريم فؤاد خلال الأيام الماضية، للاستفسار عن موقفه ورغبته في الاستمرار مع الأهلي، وإمكانية الموافقة على خروجه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ريهام حمدي كريم فؤاد الأهلي

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