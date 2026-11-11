إلهام شاهين تحيي ذكرى ميلاد ممدوح عبد العليم بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة إلهام شاهين ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، مستعيدة ذكرياتها معه والأعمال الفنية التي جمعتهما، معبرة عن تقديرها الكبير له، ومؤكدة أنه سيظل حاضرًا في ذاكرة محبيه وزملائه.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ذكرى ميلاد الصديق الغالي والفنان المحترم ممدوح عبد العليم.. جمعتنا ذكريات وأعمال جميلة لا تُنسى، في مسلسلات ليالي الحلمية، والكومي، وسامحوني ماكنش قصدي، وفي أفلام وعد ومكتوب، وليلة القتل، والحب المر».

وأضافت: «الله يرحم الفنان الراقي المحترم ممدوح عبد العليم، ونتذكره دائمًا بكل الخير».

ويُعد ممدوح عبد العليم واحدًا من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أعمال فنية لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.