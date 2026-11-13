حمادة طلبة: منتخب مصر سيقدم كرة قدم ممتعة تحت قيادة علي ماهر

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن علي ماهر استحق الحصول على منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال مسيرته التدريبية.

وقال حمادة طلبة، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن منتخب مصر سيقدم كرة قدم ممتعة تحت قيادة علي ماهر، مشيرًا إلى أن طموح المدير الفني الجديد قد يساهم في وضع الفراعنة بمكانة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن خبرات محمد صلاح ستكون إضافة مهمة للمنتخب، وستساعد الجهاز الفني في تحقيق أهدافه، خاصة في ظل ما يمتلكه قائد الفراعنة من خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن خبرات لاعبي منتخب مصر ستساعد علي ماهر في مهمته مع الفراعنة، وتمنحه فرصة للاستفادة من الإمكانيات الموجودة داخل صفوف المنتخب.