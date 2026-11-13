أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي في مغامرة كوميدية

في أجواء تنبض بالإثارة والكوميديا غير التقليدية، كشفت الشركة المنتجة عن الإعلان التشويقي لفيلم "ليلة باظت خالص" بطولة أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، والذي يستعد لخوض منافسة قوية في دور السينما قريباً.



يبدأ الإعلان بأجواء احتفالية صاخبة، حيث يظهر أبطال العمل في لقطات سريعة وحماسية وسط الأضواء والرقص والمطاردات الليلية المضحكة في الشوارع. تتبلور قصة الإعلان حول سلسلة من المفارقات الكوميدية والجنونية التي تواجه العريس وأصدقائه وسط أزمة وقت ضائع ومواقف غير متوقعة، ومطاردات بالسيارات والتوك توك، وشخصيات تنكرية غريبة في الشارع. وينتهي الإعلان بجملة: "أنا كده فرحي باظ"، في إطار يعكس ليلة زفاف عصيبة تحولت إلى كوميديا سوداء مليئة بالفوضى العارمة.

تدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.

يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.

https://www.instagram.com/reel/DfrlPaTOG6i/?dlrf=MW82ODNyaWp5ZWtxNg==