مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجه بخاربة بملوي بالمنيا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح خطيرة، إثر انقلاب دراجة نارية ، على أحد الطرق الزراعية بمركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق السبعينة، على الطريق الزراعي بمركز ملوي، مما أسفر عن حالة وفاة ومصاب .

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " أحمد . ج . ر " وإصابة "أحمد . ج . ا " مصاب بكسور وجروح خطيرة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.