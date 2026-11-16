هشام بدوي: التبادلات البرلمانية ركيزة مهمة لتعميق العلاقات المصرية الصينية

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، السيد شياو جيه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني.

العلاقات المصرية الصينية تستند إلى روابط تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة

وأكد المستشار هشام بدوي، خلال اللقاء، خصوصية الروابط التاريخية التي تجمع مصر والصين، والتي تأسست على عقود من التضامن والكفاح المشترك، معربًا عن تقديره لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتنسيق المستمر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز التبادلات الحزبية والبرلمانية بين مصر والصين بصورة منتظمة ومؤسسية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية، لما تسهم به في تعميق التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من النماذج التنموية والتشريعية في البلدين.

تنسيق مصري صيني لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية

وثمن بدوي مستوى التنسيق والتشاور القائم بين مصر والصين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التنسيق في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات متزايدة، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

نائب رئيس البرلمان الصيني ينقل تحيات رئيس البرلمان إلى هشام بدوي

من جانبه، نقل شياو جيه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تحيات رئيس البرلمان الصيني إلى المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل والتبادل بين الجانبين، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

كما أكد تطلع الجانب الصيني إلى توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التعاون البرلماني، وتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.