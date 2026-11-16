النائبة رحاب الغول تواجه وزارة الكهرباء: هل ستغيرون العدادات بسبب صفقة جديدة؟

أثارت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب ملف تغيير عدادات الكهرباء، متسائلة عما إذا كانت الوزارة تعتزم تغيير العدادات الحالية بسبب وجود صفقة جديدة لتوريد عدادات كهرباء، قائلة: «هل ستغيرون العدادات بسبب وجود شخص جلب صفقة عدادات جديدة؟».

توضيح حقيقة الأمر للرأي العام

وأكدت الغول أن هذه الأقاويل يتم تداولها من جانب مغرضين، مطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالخروج لتوضيح حقيقة الأمر للرأي العام، ووضع حد لما يتردد بشأن تغيير العدادات.

كما طالبت الوزارة بتوضيح موقفها من العدادات الكودية، والإعلان عن حقيقة الإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن إزالة اللبس والرد على تساؤلات المواطنين.