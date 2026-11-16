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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور وزير الكهرباء.. النائب صابر عبد القوي: نطالب بحل فوري لأزمة العدادات الكودية

النائب صابر عبد القوي
النائب صابر عبد القوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب والحكومة يعملان في مركب واحد، مشيرًا إلى أن المجلس يتحمل أعباء ومشكلات الشارع ويتصدى لمطالب المواطنين، رغم تأييده للقرارات التي تستهدف الاستثمار ودفع مسيرة التنمية.

وقال عبد القوي، خلال كلمته أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المجلس يؤيد القرض المعروض، مضيفًا: «لو جه 10 قروض هنوافق عليهم لأن إحنا عارفين الهدف منه»، مؤكدًا أن استثمار البلد وتقدمها يتطلبان اتخاذ بعض القرارات الصارمة، حتى وإن كان لها مردود غير إيجابي على المواطنين في البداية.

صابر عبد القوي يطالب بإتاحة استيفاءات القروض أمام النواب قبل مناقشتها

وطالب النائب وزارة الكهرباء بإرسال جميع الاستيفاءات والمستندات المتعلقة بالقروض والاتفاقيات قبل مناقشتها، حتى يتمكن النواب من الاطلاع عليها ودراسة تفاصيلها، مشيرًا إلى أن الاجتماع الحالي شهد توافر المستندات والتوضيحات المطلوبة، على عكس الاجتماع السابق.

وأكد عبد القوي أن موافقة المجلس تأتي انطلاقًا من ثقته في أن هذه المشروعات تخضع للدراسة الجيدة من جانب مسؤولين وطنيين، معربًا عن أمله في استمرار إتاحة الاستيفاءات اللازمة خلال الاجتماعات المقبلة.

صابر عبد القوي لوزير الكهرباء: الشارع بيغلي بسبب العدادات الكودية

وفي سياق آخر، حذر النائب صابر عبد القوي من تداعيات أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الشارع يشهد حالة من الغضب بسبب القرار، وأن هناك ظلمًا واقعًا على عدد كبير من المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل.

وأوضح أن مسؤولية ملف العدادات الكودية لا تقع على وزارة الكهرباء وحدها، وإنما تشترك فيها عدة وزارات، إلا أن المواطنين يحملون وزارة الكهرباء مسؤولية الأزمة ويتعاملون معها باعتبارها الجهة المعنية بها.

وأشار إلى أن هناك مواطنين قننوا أوضاعهم، ومنازلهم مرخصة ومنضبطة، لكنهم عند التعامل مع وزارة الكهرباء فوجئوا بمحاسبتهم وفق نظام العداد الكودي بدلًا من العداد العادي، لافتًا إلى أنه من بين المتضررين من هذا الأمر، حيث يوجد بمنزله عداد كودي.

النائب صابر عبد القوي: مليون عداد من أصل 12 مليون لا يمثل حلًا لحجم المشكلة

وانتقد عبد القوي الاستناد إلى التعامل مع مليون عداد كودي باعتباره إنجازًا في حل الأزمة، موضحًا أن هذا العدد من إجمالي 12 مليون عداد لا يمثل سوى نسبة محدودة مقارنة بحجم المشكلة.

وطالب وزير الكهرباء باتخاذ قرار فوري لمعالجة الأزمة، والتواصل مع الوزارات المعنية للوصول إلى حل يرفع الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراجعة القرار الذي اتُخذ في لحظة، وإمكانية التراجع عنه بالسرعة نفسها.

صابر عبد القوي: المواطن البسيط وأصحاب تكافل وكرامة والمرأة المعيلة يتحملون أعباء القرار

وشدد النائب على أن تداعيات أزمة العدادات الكودية تطال المواطنين البسطاء وأصحاب معاشات تكافل وكرامة والمرأة المعيلة، مشيرًا إلى أن قيمة المحاسبة التي تصل إلى 274 قرشًا تمثل عبئًا على هذه الفئات.

واختتم عبد القوي كلمته بالتأكيد على أن النواب يواجهون ضغوطًا كبيرة في الشارع بسبب هذه الأزمة، قائلًا: «إحنا وشنا متاكل فعلاً في الشارع بسبب هذا الأمر»، مطالبًا وزير الكهرباء بالتحرك والتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ قرار عاجل ينهي الأزمة.

مجلس النواب النائب صابر عبد القوي الحكومة

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