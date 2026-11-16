بحضور وزير الكهرباء.. «طاقة النواب» تناقش اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، اجتماعًا بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والخاص بمشروع «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».

اتفاقية لدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء

وتناول الاجتماع مناقشة الاتفاق الحكومي المبرم مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يستهدف تنفيذ مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء، في إطار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر.

وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة والبيئة

وشهد الاجتماع حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الاتفاقية أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، والوقوف على تفاصيل الاتفاق الحكومي المرتبط بالمشروع، وذلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاقية.