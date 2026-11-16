تحذير نووي: انقطاع الكهرباء في أوكرانيا قد يؤدي إلى تشيرنوبيل ثانية

قال منظمو السلامة النووية الذين يمثلون 38 دولة يوم الاثنين إن خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا يتزايد هذا الشتاء، وحثوا روسيا على وقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وكثفت موسكو هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية، مثل محطات توليد الطاقة وخطوط الكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية، وهو نظام ضعيف بالفعل بعد ما يقرب من خمس سنوات من الصراع.

قلق عميق من المخاطر المتزايدة

وقالت الهيئات في بيان مشترك: "معاً... نعرب عن قلقنا العميق إزاء المخاطر المتزايدة على السلامة النووية الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا، وهجماتها المستمرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد".

وأضاف البيان: "معًا، نرى حاجة ملحة لأن توقف روسيا هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة الضرورية لتشغيلها الآمن".

خطر الانصهار النووي

ويتمثل الشاغل الرئيسي للهيئات التنظيمية في أنه بدون إمدادات كهربائية مستقرة من الشبكة، يصبح من الصعب بشكل متزايد على محطات الطاقة النووية الأوكرانية الحفاظ على برودة موادها النووية وتجنب الانصهار النووي، وإذا حدث ذلك، فقد تحدث انبعاثات إشعاعية في الهواء كما حدث خلال كارثة تشيرنوبيل عام 1986، والتي تعتبر أسوأ حادث نووي مدني في العالم.

وتسبب الحادث في انتشار اليود-131 والسيزيوم-134 والسيزيوم-137 عبر أجزاء من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا وشمال ووسط أوروبا.

والجهات التي تقف وراء هذا النداء هي HERCA، رؤساء السلطات المختصة بالحماية الإشعاعية الأوروبية؛ وWENRA، رابطة منظمي الطاقة النووية في أوروبا الغربية؛ وNORA، رؤساء سلطات السلامة الإشعاعية في بلدان الشمال الأوروبي.وهم يمثلون معاً 38 دولة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان، من بين دول أخرى.

تكتيك روسي جديد أكثر فتكاً

وفي مقابلة، قال بير ستراند، رئيس منظمة HERCA ومنظمة NORA، إن الهجمات الروسية أصبحت أكثر فتكاً في الأسابيع الأخيرة، على سبيل المثال، باستخدام طائرات بدون طيار تحمل حمولات أكبر وتكون أكثر دقة في استهدافها.

وقال لوكالة رويترز: "بسبب هذا التكتيك الجديد للروس، ... من الواضح أن أعلى خطر سيكون هذا الشتاء لوقوع حادث نووي".

أسوأ سيناريو.. انقطاع شامل

وقال إن أسوأ سيناريو محتمل هو انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في شبكة الكهرباء الأوكرانية، مما سيؤثر على المفاعلات النووية التسعة المنتجة في أوكرانيا في وقت واحد.

وقال: "إن تشغيل تسعة مفاعلات في نفس الوقت مع احتمال حدوث انبعاثات (إشعاعية) سيكون وضعاً خطيراً للغاية".

وأكد أنه يمكن تجنب هذا الوضع إذا تم اتخاذ إجراء الآن وتم الضغط على روسيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة.

وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على الدول الأوروبية أن تعمل معاً على استعداداتها لحالات الطوارئ لمواجهة العواقب المحتملة لحادث نووي.

تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت أن النشاط العسكري تسبب في عدم استقرار الكهرباء في أوكرانيا خلال الأسبوع السابق، مما أدى إلى انخفاض الطاقة في بعض الوحدات العاملة في محطات الطاقة النووية في البلاد.

وتمتلك أوكرانيا أربع محطات طاقة نووية، منها ثلاث محطات قيد التشغيل، توفر حوالي 80 في المائة من الطاقة المستخدمة هذا الشتاء.

زابوريزهيا.. الأخطر

أما رابعها، زابوريزهيا، وهي أكبر مدينة في أوروبا، فتقع تحت السيطرة الروسية في منطقة قريبة من خط المواجهة.ولا ينتج المفاعل حاليًا الكهرباء، بل يعتمد على مصادر طاقة خارجية لتبريد المواد النووية وتجنب الانصهار النووي. وتُغذّى معدات المفاعل بالكهرباء المُورّدة من أوكرانيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت إن زابوريزهيا فقدت الطاقة خارج الموقع 27 مرة منذ بداية الحرب، مما أجبرها على التحول إلى مولدات الديزل الاحتياطية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة تعتمد منذ أواخر مارس على خط كهرباء واحد خارج الموقع.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بضرب المحطة النووية وقطع خطوط الكهرباء المؤدية إليها.