بـ700 مليون يورو.. طاقة النواب توافق على تمويل أوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على اتفاق تمويلي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

600 مليون يورو قرض و100 مليون يورو منح أوروبية

وشملت الاتفاقية، التي وافقت عليها اللجنة، قرضًا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي، عبر منصة الاستثمار في دول الجوار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو، فضلًا عن منحة للمساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين يورو.

وبذلك يصل إجمالي التمويل المخصص للمشروع إلى 700 مليون يورو، بين قروض ومنح، لدعم مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر.

مناقشة الاتفاقية بمشاركة 3 لجان برلمانية

وجاءت موافقة لجنة الطاقة والبيئة على قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بمشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء.

وعُقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، في إطار مناقشة الاتفاقية المعروضة على مجلس النواب، وبحث الجوانب المرتبطة بالتمويل المخصص للمشروع.