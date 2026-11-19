أعرب المخرج والمنتج الجزائري أحمد راشدي عن إعجابه بما تمتلكه مصر من مواهب وقدرات فنية متميزة، مشيدًا بالطاقات الشابة الموجودة على الساحة الفنية المصرية، والتي يرى أنها تحمل الكثير من الإمكانات الواعدة، وتؤهلها لتقديم تجارب إبداعية مميزة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أحمد راشدي أن مصر تزخر بالعديد من المواهب الشابة التي تمتلك قدرات فنية حقيقية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الحركة الفنية والسينمائية في مصر، في ظل وجود جيل جديد لديه الطموح والإمكانات التي تؤهله للمشاركة في تطوير الصناعة وتقديم أعمال مختلفة.

وأشار راشدي إلى أن ما تمتلكه مصر من طاقات إبداعية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مستقبل الفن، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالمواهب الجديدة وإتاحة الفرص أمامها لإظهار قدراتها، بما يسهم في تجديد دماء الساحة الفنية واستمرار حضور السينما المصرية وتأثيرها على المستويين العربي والدولي.

وتأتي تصريحات المخرج والمنتج الجزائري في إطار مشاركته بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حرص على التعبير عن تقديره للتجربة الفنية المصرية، وما تتمتع به من تاريخ طويل وإمكانات بشرية وإبداعية قادرة على مواصلة تقديم أعمال سينمائية متميزة.

أحمد راشدي ومسيرة سينمائية حافلة

ويُعد أحمد راشدي أحد أبرز المخرجين والمنتجين في السينما الجزائرية، إذ قدم خلال مشواره مجموعة من الأعمال التي اهتمت بالتاريخ والهوية والذاكرة الوطنية، وتناولت محطات مهمة من تاريخ الجزائر، خاصة الثورة التحريرية وقضايا الحرية والانتماء.

ومن أبرز أعماله السينمائية أفلام «فجر المعذبين» و«الأفيون والعصا» و«علي في بلاد السراب»، التي عكست اهتمامه بتقديم قضايا المجتمع والتاريخ من خلال رؤية سينمائية تجمع بين البعد الإنساني والتوثيق الفني.

كما امتدت تجربته إلى السينما المصرية، حيث تعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلمي «العصفور» و«عودة الابن الضال»، إلى جانب مساهمته في إنتاج فيلم «الأقدار الدامية» للمخرج خيري بشارة، فضلًا عن مشاركته في إنتاج الفيلم العالمي «Z» للمخرج كوستا غافراس.

وتعكس هذه التجارب تنوع المسيرة الفنية لراشدي، الذي استطاع أن يمد جسور التعاون بين السينما الجزائرية والمصرية والعالمية، وأن يشارك في عدد من المشروعات التي تركت بصمة مهمة في تاريخ السينما.

مهرجان القاهرة السينمائي ودعم المواهب الجديدة

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا، حيث تأسس عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بهدف دعم صناعة السينما وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين مختلف دول العالم.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، باعتباره المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة «A».

ولا يقتصر دور المهرجان على عرض الأفلام السينمائية من مختلف أنحاء العالم، بل يمتد ليشمل دعم المواهب الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام الشباب لعرض تجاربهم والتواصل مع كبار السينمائيين، إلى جانب تنظيم الندوات واللقاءات والفعاليات المهنية التي تسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام العاملين في الصناعة.

كما يمثل المهرجان مساحة مهمة لاكتشاف الاتجاهات السينمائية الحديثة، ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة الأفلام، فضلًا عن تعزيز حضور السينما العربية في المحافل الدولية.

وتأتي إشادة أحمد راشدي بالمواهب المصرية لتسلط الضوء على أهمية الأجيال الجديدة في تشكيل مستقبل السينما، خاصة أن استمرار تطور الصناعة يعتمد على اكتشاف الطاقات الإبداعية ومنحها الفرصة للتعبير عن رؤيتها الفنية، بما يضمن استمرار التجديد والحفاظ على مكانة السينما المصرية عربيًا ودوليًا.