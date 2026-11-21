أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأعيانا مدنية في العاصمة السعودية الرياض، وما نتج عنها من أضرار مادية في مركز الملك عبد الله المالي، باعتبارها انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وممتلكاتها، وتهديدا لأمنها واستقرارها، ومساسا بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وأكدت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم /الجمعة/ - تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لجميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة أو تمس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ودعمها كل الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها.

وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك، وأن استمرار هذه الاعتداءات وتصاعدها يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



