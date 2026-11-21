حسم النادي الأهلي الجدل المثار حول موقف عمر الساعي من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية قد تهدد ظهوره في قمة الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن عمر الساعي لا يعاني من أي إصابة مؤكداً أن الأنباء المتداولة بشأن تعرضه لمشكلة عضلية غير صحيحة على الإطلاق وأن اللاعب سليم بنسبة 100% ولا توجد أي مخاوف بشأن جاهزيته للمباراة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الساعي يتمتع بحالة بدنية جيدة وسيكون متاحاً بصورة طبيعية ضمن قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل دون وجود ما يمنعه من الانتظام في حسابات الجهاز الفني.

الأهلي ينهي مخاوف غياب عمر الساعي

وجاءت هذه التأكيدات لتضع حداً للتكهنات التي صاحبت موقف اللاعب خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب واحدة من أهم مباريات الأهلي في المرحلة الحالية من منافسات الدوري في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على كامل عناصره قبل مواجهة المتصدر.

ويمثل حسم موقف الساعي جانباً من التحضيرات الفنية والبدنية التي يخوضها الأهلي قبل اللقاء إذ يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز المجموعة المتاحة بأفضل صورة ممكنة وتجنب فقدان أي لاعب بسبب الإصابات أو المشكلات البدنية خصوصاً أن المباراة تأتي في توقيت مهم من سباق المنافسة على اللقب.

وبحسب المصدر فإن اللاعب لا يحتاج إلى التعامل مع موقفه باعتباره حالة إصابة أو غياب محتمل بعدما تأكدت سلامته ليبقى قرار مشاركته في التشكيل الأساسي أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء مرتبطاً بالرؤية الفنية للجهاز الفني واحتياجات المباراة.

قمة الأهلي وبيراميدز.. صراع مباشر على صدارة الدوري

وتكتسب مباراة الأهلي وبيراميدز أهمية مضاعفة بالنظر إلى وضع الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إذ يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 20 نقطة بينما ينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 24 نقطة.

وجمع الأهلي نقاطه خلال أول 8 جولات بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين ليحافظ على وجوده في دائرة المنافسة لكنه يدخل المواجهة المقبلة وهو مطالب بتقليص الفارق مع منافسه المباشر وعدم السماح له بتوسيع الفجوة في قمة الترتيب.

في المقابل يخوض بيراميدز المباراة بأفضلية التقدم في جدول المسابقة إذ يتطلع إلى استثمار فارق النقاط الأربع وتأكيد موقعه في الصدارة وهو ما يمنح المواجهة طابعاً تنافسياً يتجاوز مجرد الحصول على ثلاث نقاط لتصبح اختباراً مهماً لطموحات الفريقين في المنافسة على لقب الدوري.

جاهزية الساعي تمنح الأهلي خيارات إضافية

وبينما يترقب جمهور الأهلي المواجهة المرتقبة فإن التأكد من سلامة عمر الساعي يمثل خبراً إيجابياً للفريق قبل اللقاء بعدما كان احتمال غيابه قد أثار تساؤلات بشأن الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

ومع اقتراب موعد القمة يواصل الأهلي استعداداته بحثاً عن تحقيق نتيجة تعيد ترتيب حسابات المنافسة على الصدارة في مباراة لن تكون نتيجتها مؤثرة على موقف الفريقين في جدول الدوري فحسب بل قد تحمل رسالة مبكرة بشأن قدرتهما على الاستمرار في سباق اللقب.

وبذلك لن تكون إصابة عمر الساعي عائقاً أمام وجوده في حسابات الأهلي خلال مواجهة بيراميدز بعدما حسم المصدر المسؤول الجدل بالتأكيد على سلامة اللاعب وجاهزيته ليبقى الحسم النهائي بشأن دوره داخل الملعب في يد الجهاز الفني.