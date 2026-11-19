

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن آخر مستجدات موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رزق الله، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يركز بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وعاد بحالة جيدة ولديه رغبة قوية في تقديم شيء مميز مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن إمام عاشور بنسبة كبيرة سيكون موجودًا في قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز، لكنه استبعد مشاركته في التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن القرار النهائي يرتبط برؤية الجهاز الفني بقيادة عموتة.

وأوضح الناقد الرياضي أن عموتة يعتمد على معيارين أساسيين في اختياراته، هما العدالة والالتزام في التدريبات، مشيرًا إلى أن مشاركة اللاعبين في التشكيل الأساسي تتحدد وفقًا لما يقدمونه خلال المران.

وتابع أن عمر الساعي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية، ومن العدل أن يستمر في التشكيل الأساسي، في ظل تألقه والتزامه، وهو ما يجعل حصوله على فرصة المشاركة منذ البداية أمرًا مستحقًا.

واختتم كريم رزق الله تصريحاته بالتأكيد على أن عودة إمام عاشور إلى قائمة الأهلي تمثل خطوة إيجابية، لكن حجز مكان في التشكيل الأساسي لن يكون سهلًا، في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين واعتماد الجهاز الفني على مبدأ العدالة في الاختيارات.