يدخل المغربي الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي مرحلة الحسم في التحضير للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في اختبار يحمل أهمية استثنائية للفريق الأحمر ليس فقط بسبب قوة المنافس ولكن أيضاً لرغبة الأهلي في تقليص الفارق مع متصدر المسابقة.

ولا يتعامل عموتة مع المواجهة باعتبارها صداماً تقليدياً بين فريقين يتنافسان على النقاط الثلاث إذ يدرك أن بيراميدز يمتلك منظومة لعب تعتمد على الضغط العالي وسرعة استعادة الكرة وهو ما يفرض على الجهاز الفني للأهلي وضع حسابات خاصة لتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصاً مبكرة للتهديف.

وكشفت مصادر أن المدرب المغربي رفع درجة الاستعداد داخل الفريق وبدأ في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية مع اتخاذ قرار بإقامة معسكر مغلق مبكر عقب المران الرئيسي المقرر يوم السبت بهدف توفير أكبر قدر من التركيز وإبعاد اللاعبين عن الضغوط والمؤثرات الخارجية قبل القمة.

كسر ضغط بيراميدز.. المهمة الأولى أمام عموتة

يضع عموتة التعامل مع الضغط العالي الذي يفرضه بيراميدز على رأس أولوياته الفنية بعدما تابع الجهاز الفني قدرة الفريق السماوي على امتلاك الكرة في مناطق متقدمة وتحويل الاستحواذ سريعاً إلى هجمات خطيرة على مرمى المنافسين.

ويرى المدرب المغربي أن نجاح الأهلي في الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية سيمثل أحد مفاتيح السيطرة على المباراة لذلك شدد خلال التدريبات الأخيرة على ضرورة تجنب التمريرات غير المحسوبة بالقرب من منطقة الجزاء وعدم الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة في ظل الضغط المباشر من لاعبي بيراميدز.

كما طالب لاعبيه بالهدوء في بناء الهجمات وسرعة نقل الكرة من المناطق المزدحمة إلى المساحات المتاحة مع تقليل عدد اللمسات قدر الإمكان حتى لا يمنح المنافس فرصة لتنفيذ الضغط العكسي واستعادة الكرة بالقرب من مرمى الأهلي.

ولا تتوقف تعليمات عموتة عند مجرد التخلص من ضغط المنافس بل تمتد إلى كيفية استغلال المساحات التي تظهر خلف لاعبي بيراميدز عند تقدمهم للهجوم من خلال التحولات السريعة والتمريرات المباشرة بما يسمح للأهلي بمباغتة دفاع الفريق السماوي قبل استعادة تنظيمه.

تحجيم مهند لاشين وناصر ماهر.. مفتاح السيطرة على الوسط

وتحظى منطقة وسط الملعب باهتمام كبير من الجهاز الفني للأهلي في ظل الدور الذي يؤديه مهند لاشين وناصر ماهر في بناء الهجمات والتحكم في إيقاع اللعب داخل صفوف بيراميدز.

ويسعى عموتة إلى حرمان المنافس من المساحات التي تسمح للاعبيه بالتحرك بحرية من خلال تضييق المساحات بين خطوط الأهلي والاعتماد على الضغط المنظم لإجبار لاعبي بيراميدز على التخلي عن أسلوبهم المعتاد في بناء الهجمات بصورة تدريجية.

وتتمثل الفكرة الأساسية في عدم منح المنافس فرصة لفرض إيقاعه على المباراة خاصة أن ترك مساحة كافية للاعبي الوسط قد يسمح لهم بتمرير الكرات خلف الدفاع أو نقل اللعب سريعاً إلى الأطراف وهو ما قد يضع الخط الخلفي للأهلي تحت ضغط مستمر.

وفي المقابل يخطط المدرب المغربي لتحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية بحيث لا يتحول الضغط على لاعبي بيراميدز إلى اندفاع غير محسوب يترك مساحات في وسط الملعب يمكن للمنافس استغلالها في التحولات السريعة.

محمد الشيبي يفرض حسابات خاصة على مدرب الأهلي

وتبرز الجبهة اليمنى لبيراميدز التي يقودها المغربي محمد الشيبي باعتبارها واحدة من أبرز الملفات التي تشغل تفكير عموتة قبل المواجهة في ظل القدرات الهجومية التي يمتلكها اللاعب ودقته في إرسال العرضيات إلى جانب تحركاته المتكررة لمساندة الخط الأمامي.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي أكثر من سيناريو للحد من خطورة هذه الجبهة من بينها تكليف إمام عاشور بأدوار مساندة لتوفيق محمد وأشرف بن شرقي بما يضمن وجود تغطية إضافية عند تقدم الشيبي أو الاستعانة بكريم فؤاد للاستفادة من قدراته الدفاعية وسرعته في العودة إلى الخلف.

ولا يرغب عموتة في الاكتفاء بالدفاع أمام تحركات الظهير المغربي بل يسعى إلى تحويل تقدمه للهجوم إلى نقطة يمكن للأهلي استغلالها من خلال إرسال الكرات سريعاً خلفه واستغلال المساحات التي يتركها في حال عدم اكتمال الارتداد الدفاعي لبيراميدز.

ويمثل هذا الملف تحدياً تكتيكياً مهماً لأن نجاح الأهلي في الحد من تأثير الشيبي قد يقلل من أحد مصادر الخطورة الهجومية للمنافس بينما قد يؤدي ترك مساحات أمامه إلى وضع دفاع الفريق الأحمر تحت اختبار صعب طوال اللقاء.

المعسكر المغلق لحماية تركيز اللاعبين قبل القمة

وبالتوازي مع التحضيرات الفنية قرر الجهاز الفني رفع درجة الانضباط والتركيز داخل الفريق من خلال الدخول في معسكر مغلق عقب المران الرئيسي اليوم السبت في خطوة تستهدف إبعاد اللاعبين عن أي ضغوط خارجية ومنحهم فرصة كاملة للتركيز على تفاصيل المواجهة.

ويرغب عموتة في استغلال الساعات الأخيرة قبل المباراة لتثبيت التعليمات الفنية ومراجعة الأدوار المطلوبة من كل لاعب خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع الضغط العالي والارتداد الدفاعي وسرعة التحول إلى الهجوم.

كما يركز المدرب المغربي على الجانب الذهني مطالباً لاعبيه بالهدوء وعدم الاندفاع الهجومي منذ الدقائق الأولى في ظل إدراكه أن المواجهات الكبرى قد تحسمها تفاصيل صغيرة وأن استقبال هدف مبكر أو ارتكاب أخطاء في مناطق خطيرة قد يغير حسابات المباراة بالكامل.

غيابات الأهلي تربك حسابات عموتة قبل مواجهة بيراميدز

وتزداد صعوبة مهمة الجهاز الفني في ظل الغيابات التي يعاني منها الأهلي قبل القمة إذ تشير المعطيات الحالية إلى افتقاد الفريق خمسة لاعبين بسبب الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية وهم أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وعمرو الجزار.

وتفرض هذه الغيابات على عموتة إعادة تقييم الخيارات المتاحة أمامه سواء في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء خاصة أن المباراة تحتاج إلى امتلاك حلول فنية متعددة للتعامل مع اختلاف مراحل اللعب والقدرة على إجراء تغييرات مؤثرة خلال الشوط الثاني.

وفي الوقت نفسه يدرس الجهاز الفني إمكانية استبعاد الثلاثي محمد رأفت وعمر سيد معوض ومحمود صلاح من المعسكر لأسباب فنية على أن يتحدد الموقف النهائي وفقاً للرؤية الفنية للمدرب المغربي قبل إعلان القائمة التي ستخوض المباراة.