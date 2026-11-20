حذر قادة الاتحاد الأوروبي من مخاطر تحول مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد هذا العام إلى "قمة للوقود الأحفوري"، وذلك في رسالة شديدة اللهجة اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المناخ فوبكه هوكسترا، ووزير المناخ الأيرلندي داراج أوبراين - في الرسالة التي وجهاها نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 - إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوضح أنه لا يمكنه الموافقة على حزمة من القرارات تمثل تراجعا جوهريا عن الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وأعرب المسئولان عن قلقهما إزاء مسودة القرار الحالية للمؤتمر، التي لا تتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، الذي يعد المحرك الرئيسي لتغير المناخ، محذرين من أن يُنظر إليها باعتبارها تراجعا عن الالتزامات السابقة، وانحيازا بصورة غير متناسبة لمصالح استمرار إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه.

وتدعو مسودة الوثيقة الدول إلى توسيع نطاق استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لتحقيق هدف محدد، كما تتضمن تعهدا برفع حصة الكهرباء من إجمالي استخدام الطاقة عالميا إلى 35% بحلول عام 2035، بما يشمل الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري.

وانتقدت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بشدة إدراج أهداف تتعلق بتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، حيث قالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو، للصحفيين أمس الجمعة، إن بلادها تعارض تماما وضع أي أرقام أو أهداف أو غايات كمية في هذا الشأن، واصفة ذلك بأنه "خط أحمر حقيقي".

وطالبت الرسالة - المؤرخة في 19 نوفمبر الجاري - أستراليا وتركيا، اللتين تتوليان الرئاسة المشتركة لمحادثات المناخ العالمية هذا العام، بالاستجابة لهذه المطالب، محذرة من أن الاتحاد الأوروبي يفضل دائما التوصل إلى نتائج تفاوضية طموحة، لكنه لا يمكنه قبول التوصل إلى اتفاق بأي ثمن.