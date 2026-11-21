ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شوهد وهو يتفقد المعدات المدرسية والوسائل التعليمية، في ظل تجاهله الواضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الآسيوية.

وقد التقى ترامب بكيم ثلاث مرات خلال فترة ولايته الأولى، وطرح مراراً وتكراراً فكرة عقد لقاء آخر منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك خلال جولته الآسيوية.

غادر ترامب آسيا في وقت متأخر من مساء الخميس بعد قمة ثلاثية تاريخية ضمت الرئيسين الصيني والروسي، دون أن يلتقي كيم.

وأشار الزعيم الأمريكي إلى أنه مشغول للغاية بحيث لا يستطيع إيجاد وقت لذلك، وأنه وكيم سيعقدان "هذا الاجتماع في وقت ما".

ولم تُعلّق بيونج يانج بعد على تصريحات ترامب.

وبدلاً من ذلك، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صوراً تُظهر كيم وهو يفحص الوسائل التعليمية ومعدات فصول العلوم في مواقع المصانع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونج يانج اليوم السبت أن كيم "قام خلال زيارته يوم الجمعة بفحص عينات من تجهيزات المدارس بجميع أنواعها التي سيتم إنتاجها في المصانع".

وقال كيم، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن العلم والتعليم هما "أوضح تعبير عن نظرة ثوارنا إلى الأجيال القادمة والثورة".

وأثار ترامب مراراً احتمال لقاء كيم في الصين، قائلاً إن الزعيم الكوري الشمالي "يرغب" في لقائه، على الرغم من التزام بيونج يانج الصمت حيال هذه المسألة.

كما شوهد كيم وهو يزور منتجعًا للتزلج وجبل بايكتو في وقت سابق، ثم زار جامعة بحرية يوم الأربعاء حيث شدد على أهمية الدفاع البحري، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وسعت القمم السابقة بين كيم وترامب إلى كبح برنامج بيونج يانج النووي، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق ملموس.

على الرغم من سنوات من عقوبات الأمم المتحدة، مضت كوريا الشمالية قدماً، وكرست وضعها النووي في القانون وأعلنت أن ترسانتها دائمة ولا رجعة فيها.

ويقول المحللون إن علاقات بيونج يانج الوثيقة مع بكين وموسكو تقلل من حافزها للانخراط مع واشنطن، مما يعقد جهود ترامب بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي.