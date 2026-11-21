دخلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية موجة هبوط حادة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي في «وول ستريت» منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ما أثار موجة بيع واسعة وألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن مؤشر "ناسداك 100"، الذي يقيس أداء كبرى شركات التكنولوجيا، هبط بنسبة 5.6 في المائة أمس الجمعة، ليصل إجمالي خسائره خلال الأسبوع إلى 10.4 في المائة، وهو أسوأ أداء له منذ أكثر من ست سنوات.

وبذلك يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 20 في المائة عن أعلى مستوى سجله خلال التداولات في 6 أكتوبر، وهو المستوى الذي يعتبر عادة الحد الفاصل للدخول فيما يعرف بـ"سوق هابطة".

كما انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 3.7 في المائة، لتتجاوز خسائره منذ ذروة أكتوبر حاجز الـ 10 في المائة. وفي ظل هذا التراجع، اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لأجل 10 سنوات، للانخفاض بواقع 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 4.94 في المائة.

وشهدت جلسة الجمعة تداولات محمومة، حيث تسارعت عمليات البيع مع اقتراب الإغلاق، وكانت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأكثر تضرراً. كما ارتفع مؤشر "فيكس"، المعروف بـ "مقياس الخوف" في بورصة "وول ستريت"، ليصل إلى 40 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.

ويُعد هذا الانهيار أحدث مؤشر على تحول الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى قلق عميق بشأن حجم الإنفاق والاقتراض الهائل من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى لتمويل استثماراتها في الرقائق ومراكز البيانات.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن سهم شركة "أنثروبيك" كان قد قفز بنسبة 17 في المائة خلال ظهوره الأول في السوق يوم الخميس، بعد جمع مبلغ قياسي بلغ 120 مليار دولار عبر اكتتاب عام أولي واكتتاب خاص متزامن، لكنه عاد وتراجع بنسبة 9.1 في المائة يوم الجمعة.

ووصف مراقبون إدراج شركة الذكاء الاصطناعي هذه بأنه لحظة فارقة لقطاع الذكاء الاصطناعي والأسواق العالمية، حيث أتاح للمستثمرين فرصة الاستثمار في واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير هذه التكنولوجيا. بيد أن تلك الآمال تبددت خلال تعاملات يوم الجمعة، مع تراجع أسهم الشركة لتقترب مجدداً من سعر طرحها الأولي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق تحوط أمريكي لـ"فاينانشال تايمز": "يبدو الوضع في الخارج وكأنه نهاية العالم"، مضيفاً أنه قرر عدم شراء المزيد من أسهم شركة "أنثروبيك" مع تسارع عمليات البيع يوم الجمعة.

كما هبطت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 14 في المائة، في ظل تفاقم الفضيحة التي تحيط بالشركة التي تعد محوراً لحُمى الذكاء الاصطناعي.

وكشف مصدر مطلع على الأمر أن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" تجري تحقيقاً في الممارسات المحاسبية لشركة "إنفيديا".

وتواجه عملاق الرقائق الإلكترونية بالفعل جلسات استماع في الكونجرس، كما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (إف بي آي) يحقق في ملابسات العلاقات الجنسية للرئيس التنفيذي المُقال، جنسين هوانج. ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات على الفور لطلبات "فاينانشيال تايمز" للتعليق.

من جانبها، رفضت "إنفيديا" التعليق. وقد انخفض سهم الشركة بنحو 50 في المائة منذ أوائل أكتوبر، ما أدى إلى تبخر 2.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

وعلق المحلل في شركة "جونز تريدينج"، مايك أورورك، قائلاً: "يمثل جنسين وشركة ’إنفيديا‘ تجسيداً لتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أن "اكتشاف أن الأمور لم تكن تتسم بالشفافية الكاملة قد زعزع ثقة الجميع".

وفي يوم الجمعة، تراجع مؤشر "فيلادلفيا" لأسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية بنسبة 10.7 في المائة، ليصل إجمالي انخفاضه منذ ذروته في يونيو إلى 43 في المائة. وأضاف أورورك: "فقاعة الذكاء الاصطناعي بدأت في الانكماش منذ أشهر".

كما هبطت أسهم شركتي "سانديسك" و"ويسترن ديجيتال" بنسبتي 16% و12% على التوالي، بينما تراجعت أسهم "برودكوم" و"مارفيل" بنسبة 12 في المائة لكل منها، وهبطت أسهم "مايكرون"بنسبة 14%.

ويرى كبير مسؤولي الاستثمار لحلول المحافظ الاستثمارية في شركة "مورجان ستانلي" لإدارة الاستثمارات، جيم كارون، أن الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر ، د ساهم "بلا شك" في موجة البيع الأخيرة في سوق الأسهم.

وقال كارون: "هل ستؤدي السياسات والتحقيقات المتوقع ظهورها في يناير، التي قد يُعلن عنها مع تولي الكونغرس الجديد مهامه، إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي نعلم أنه كان المحرك لهذا النمو؟ السوق يحاول الآن استيعاب هذا الأمر".

امتدت حالة التقلب في أسواق الأسهم إلى أصول مالية أخرى، حيث هبط سعر عملة "بيتكوين" الرقمية دون مستوى 60 ألف دولار يوم أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر يوليو.

ولم يوفر الذهب ملاذاً آمناً يُذكر، فقد تراجعت أسعاره الفورية بنحو 3 في المائة لتصل إلى حوالي 3522 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت ذاته، قلص المتعاملون في سوق العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل استمرار تراجع أسواق الأسهم.

ولم يعد المستثمرون يضعون في حساباتهم بشكل كامل احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وذلك بعد أيام فقط من تلميح عضو مجلس المحافظين، كريستوفر والر، إلى إمكانية إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع كبير للفائدة بنسبة 0.5 في المائة.

ويرى محللون استراتيجيون في بنك "نومورا" أنه على ما يبدو أن صناديق التحوط، وصناديق التقاعد، والمستثمرين الأفراد، جميعهم يتخلصون من حيازاتهم من الأسهم؛ مدفوعين بمخاوف متزايدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة إنشاء مراكز البيانات.

وقال الرئيس المشارك لأسهم الأمريكتين في "نومورا"، أليكس ويتن: "لقد كان تركيز سوق الأسهم منصباً على فضيحة شركة ’إنفيديا’، لكننا الآن أمام احتياطي فيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة، وأسواق سلع تعكس في تسعيرها مخاطر حدوث ركود اقتصادي".