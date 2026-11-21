أكدت النائبة د. شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تعكس رؤية متكاملة وشاملة تجاه التحديات الإفريقية والدولية الراهنة، وتبرز مكانة المنتدى كمنصة حوار فاعلة لتعزيز السلم والأمن والتنمية ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

وأشارت إلى أن الرسائل الثلاث التي طرحها الرئيس بشأن ضرورة إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وتمكين القارة الإفريقية كشريك أصيل في صياغة قواعد النظام العالمي، تمثل خطوات جوهرية لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدول النامية وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية المستدامة.

أولوية بناء السلام وإعادة الإعمار

وأضافت أن تأكيد الرئيس على أولوية بناء السلام وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المشتركة، ويعكس ثقة راسخة في قدرة الشعوب الإفريقية على تحويل التحديات إلى فرص لصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.