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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما هو وضع توفير الطاقة في هاتفك الذكي وكيف تستخدمه

وضع توفير الطاقة
وضع توفير الطاقة

لا يعلم الكثيرون من مالكي الهواتف الذكية عن فوائد وضع توفير الطاقة، حيث تعمل بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير فوائد وضع توفير الطاقة بأجهزتها الذكية سواء كانت من نوع أندرويد أو آيفون من أجل تقليل استهلاك طاقة الجهاز أو السماح للتطبيقات باستنزاف طاقة البطارية بسرعة.

فوائد وضع توفير الطاقة

يتيح لك وضع توفير الطاقة إمكانية استخدام وظائف معينة في هاتفك حتى بعد نفاد البطارية، ويمتلك نظاما تشغيل الهواتف الذكية أندرويد وiOS، وضعا خاصا لتوفير الطاقة يمكنه أن يساعد الهاتف الذكي على العمل في الأوقات الصعبة مع قرب نفاد البطارية.

 

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كما يساعد وضع توفير للطاقة على تمديد وقت الاستعداد بهاتفك وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيقات الأكثر استنزافا للبطارية ووضعها في وضع السكون.


وضع توفير الطاقة لسامسونج

تملك هواتف سامسونج وضع توفير للبطارية مثل أي هاتف آخر، والذي يعمل على تقليل أداء الجهاز وتقليل الاهتزاز وخدمات الموقع ومعظم بيانات الخلفية للمساعدة في إطالة عمر البطارية.

وتحتوي إعدادات هواتف سامسونج على تقنية تسمى Adaptive Battery، والتي تعمل على وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون لعدم استنفاد الطاقة الجهاز، ولتفعيلها يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

- افتح إعدادات هاتفك سامسونج.

- مرر لأسفل للوصول إلى خيار العناية بالجهاز ثم انقر على البطارية.

- اضغط على وضع توفير الطاقة.

وضع توفير الطاقة في الكمبيوتر

حصل نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر على وضع توفير الطاقة مع إصدار Windows 98 لأول مرة، يرتبط استخدامها بالحاجة المحتملة للحفاظ على طاقة البطارية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، ويمكن استخدامها كأحد الخيارات لإكمال المهام وتوفير استهلاك الكهرباء.

وعند تفعيل وضع توفير الطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيتوقف الحاسب عن تشغيل البرامج  التي تستهلك طاقة كبيرة، مثل: المزامنة التلقائية للتقويم والبريد الإلكتروني وتحديثات، ولإطالة عمر البطارية قم بتشغيل موفر البطارية ويمكنك ذلك من خلال:
- انقر على زر ابدأ> ثم حدد خيار الإعدادات > وانقر على إعداد النظام > ثم البطارية.


أضرار وضع توفير الطاقة في الآيفون

يعمل  وضع الطاقة المنخفضة Low Power Mode، عندما تصل بطارية هاتفك الآيفون إلى 20%، والذي يقوم بإدخال بعض التطبيقات والوظائف على جهازك في حالة السكون بغرض توفير البطارية، مثل مزامنة البريد الإلكتروني والمساعد الصوتي سيري، ولكي تقوم بتفعيله فقط اتبع الخطوات التالية:

- اذهب إلى تطبيق الإعدادات Settings
- ابحث عن إعدادات البطارية Battery
- قم بتفعيل وضع Low Power Mode من الخيار الأول.

ولكن في الحقيقة يقوم وضع توفير الطاقة في الآيفون، يقوم بأمور أخرى للوصول لأكبر عمر ممكن للبطارية، من بينها تخفيض إضاءة الجهاز، وإغلاق شاشة الهاتف بشكل أسرع، وتخفيض قدرة المعالج الخاص بالهاتف لما يصل إلى 40%.

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