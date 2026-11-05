الخارجية الروسية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

أوصت وزارة الخارجية الروسية، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى إيران وسط استمرار خطر تصعيد الأوضاع في البلاد، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي إنه "نظراً لاستمرار خطر تصعيد جديد حول إيران، فإن توصياتنا للمواطنين الروس لا تزال كما هي. نوصي بالامتناع مؤقتاً عن السفر إلى ذلك البلد حتى يتم حل الوضع. كما نطلب من مواطنينا الموجودين بالفعل في إيران توخي الحذر وتجنب التجمعات والفعاليات العامة والمناطق القريبة من المنشآت العسكرية والحكومية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الروسي يراقب عن كثب تطورات الوضع، وتدعو مواطنيها إلى أن يفعلوا الشيء نفسه.

وقالت زاخاروفا: "يجب أن يتم ذلك بناءً على المعلومات الرسمية التي تنشرها طهران، وبالطبع، الالتزام التام بجميع تعليمات وأوامر السلطات الإيرانية. ويُمنع منعاً باتاً تصوير أو تسجيل البنية التحتية الحيوية للنقل والطاقة، وخاصة البنية التحتية العسكرية".

يأتي ذلك وسط تقارير أمريكية متزايدة تحذر من إنهاء الجيش الأمريكي استعدادته من أجل استئناف الحرب على إيران.

بوتين يلتقى محسن رضائي في الكرملين

في سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس. أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين .



وفي الثاني من نوفمبر، أفادت وكالة تسنيم أن بوتين ورضائي أجريا محادثة هاتفية ، وكان أحد مواضيعها الوضع في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رضائي، والرئيس الروسي بوتين، ناقشا عبر الهاتف، في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، وعقب اجتماعات عُقدت مؤخراً بين كبار المسؤولين في البلدين، الوضع الراهن في المنطقة والعالم، مع التركيز بشكل خاص على غرب آسيا.

كما أكد بوتين ورضائي على ضرورة مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران استناداً إلى خطة العمل التي وضعتها القيادة العليا للبلدين.