رغم عدم الموافقة على الحرب.. نيويورك تايمز: الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يضعان خططا لقصف إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططا لعملية قصيرة ومكثفة لضرب أهداف في إيران.

البنية التحتية للطاقة ضمن الأهداف

وأضافت الصحيفة أن من المرجح أن تشمل العملية الأمريكية الإسرائيلية المحتملة "البنية التحتية للطاقة في إيران".

عدم شعبية الحرب في أمريكا

وقالت نيويورك تايمز، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية كشفت عن عدم شعبية عميقة للحرب التي اختارها الرئيس دونالد ترامب وبدأها ويكافح الآن لإنهائها.

وتتقاطع خسارة الرئيس ترامب لمجلسي النواب والشيوخ مع أحد أهم القرارات في رئاسته: ما إذا كان سيستأنف العمليات القتالية المكثفة ضد إيران، في حرب قال نائب الرئيس يوم الأربعاء إنها كانت السبب الرئيسي للهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري.

وأظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد مدى عدم شعبية الحرب بين الأمريكيين، وحجم رد الفعل العكسي الذي قد يواجهه ترامب إذا جدد الضربات الكبرى ضد إيران، التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك في فبراير.

تحدي إنهاء حرب اختارها

وعمقت الضربة السياسية التحدي الذي يواجهه ترامب في إنهاء حرب اختارها بنفسه.

ترامب: لست في عجلة لاستئناف القصف

وقد لمح بالفعل إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف القصف، رغم الحشد الكبير للقوات البحرية والجوية المستمر منذ أسابيع، بينما يفكر فيما إذا كان سيشن هجوما مكثفا وقصيرا على المواقع النووية الإيرانية المتبقية، إلى جانب أهداف الطاقة والبنية التحتية.

البطة العرجاء

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه رغم عدم شعبية الحرب، إلا أن ذلك قد يحدث ذلك، فالرؤساء السابقون الذين وجدوا أنفسهم فجأة في وضع البطة العرجاء، غالبا ما لجأوا إلى خياراتهم العسكرية، جزئيا لإثبات أن دورهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لم يتضاءل، فقد صعّد جورج دبليو بوش في العراق بعد هزيمته التاريخية في انتخابات التجديد النصفي عام 2006، وإن كان ذلك بعد استبدال وزير دفاعه دونالد رامسفيلد وتغيير استراتيجيته جذريا. وقد نجح ذلك ضمن حدود، إلا أن خيارات ترامب في إيران أكثر تعقيدا بكثير.

صمت حول استراتيجية جديدة

وقالت التايمز إنه إذا كان لدى الرئيس استراتيجية جديدة لمواصلة الحرب، فقد التزم هو ومساعدوه الصمت بشأنها. والانقسامات في إدارته حول قراره الذهاب إلى الحرب، والتي بالكاد كانت مخفية منذ البداية، خرجت إلى العلن بمجرد ظهور نتائج الانتخابات.

فانس: سبب الخسارة هو الحرب

وقال نائب الرئيس جيه دي فانس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "السبب الذي جعلنا نخسر هو الحرب"، مدعيا أن الرئيس أجرى تقييما مشابها. وأضاف: "إذا كنت ترغب في القول إن الأمر كان يستحق ذلك، وأن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت تستحق ذلك، فقل ذلك".

ترامب: لم أكن لأفعل شيئا مختلفا

ورد ترامب على الفور قائلا: "أستطيع أن أخبركم فيما يتعلق بهذه الحرب، أنني لم أكن لأفعل شيئا مختلفا"، وذلك بعد ساعات قليلة، بينما كان يقدم للصحفيين جولة في قاعة الاحتفالات التي يجري بناؤها في البيت الأبيض.