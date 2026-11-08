عراقجي: هناك أهداف أمريكية جديدة خارج القواعد العسكرية معرضة للاستهداف

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بعض الأهداف الأمريكية في المنطقة، حتى تلك الموجودة خارج القواعد العسكرية، قد تكون ضمن نطاق الاستهداف الإيراني.

ونقلت وكالة "إيران بالعربية"، على منصة "تلغرام"، عن عراقجي قوله: إن هناك أهدافاً في المنطقة لا تقع داخل القواعد العسكرية، لكنها أمريكية بالكامل وتتبع الولايات المتحدة.

طهران: لا نتظاهر بالاتفاق مع الأهداف الأمريكية

وأضاف: "نحن لا نتظاهر بأننا نتفق مع الأهداف الأمريكية في المنطقة"، بحسب وكالة "شينخوا".

عراقجي: قواتنا على أتم الاستعداد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المقترح الإيراني القائم على تلبية مطالب طهران ووقف القتال على كل الجبهات ما زال قائماً، مؤكداً أن على الأمريكيين الاختيار.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "لو قرر البيت الأبيض اختيار الحرب فإن قواتنا على أتم الاستعداد".

عراقجي: الناخبون الأمريكيون اتخذوا خيارهم

وتابع: "اتخذ الناخبون الأمريكيون خيارهم.. وحان الوقت للبيت الأبيض كي يتخذ خياره".