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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عبدالفتاح الشعشاعي.. صوت من الزمن الجميل وأحد رواد دولة التلاوة المصرية

عبدالفتاح الشعشاعي.. صوت من الزمن الجميل وأحد رواد دولة التلاوة المصرية
عبدالفتاح الشعشاعي.. صوت من الزمن الجميل وأحد رواد دولة التلاوة المصرية
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى رحيل القارئ الكبير الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، أحد أبرز رواد دولة التلاوة المصرية، وصاحب الصوت الذي ترك بصمة مميزة في تاريخ قراءة القرآن الكريم، بفضل أدائه الذي جمع بين قوة الصوت والخشوع وإتقان أحكام التجويد، ليصبح أحد أعلام الجيل الذهبي للقراء، وتظل تلاواته حاضرة في ذاكرة الإذاعة المصرية ووجدان محبيه.

ولد الشيخ عبدالفتاح محمود الشعشاعي في 21 مارس عام 1890، بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة ارتبطت بالقرآن الكريم، فكان والده الشيخ محمود الشعشاعي من حفظة كتاب الله ومحفظيه، وتولى تعليمه وتحفيظه منذ طفولته، حتى أتم حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره.

لم يتوقف طموح الشيخ الشاب عند حفظ القرآن، بل اتجه إلى التعمق في علومه، فسافر إلى مدينة طنطا، والتحق بالمسجد الأحمدي، وتلقى علوم التجويد وأصول القراءة، قبل أن يتوجه إلى القاهرة لاستكمال دراسته بالأزهر الشريف.

وفي عام 1914، انتقل الشعشاعي إلى القاهرة، واستقر بحي الدرب الأحمر، والتحق بالأزهر الشريف، حيث درس القراءات على أيدي عدد من العلماء، من بينهم الشيخ بيومي والشيخ علي سبيع، وبدأت موهبته الصوتية تفرض حضورها بين المهتمين بفن التلاوة.

بدأ مسيرته بالإنشاد الديني والتواشيح، فكون فرقة خاصة لإحياء الليالي والمناسبات الدينية، ضمت عددًا من المنشدين والموسيقيين، من بينهم الموسيقار والملحن زكريا أحمد.

ومع اتساع شهرته، قرر عام 1930 التفرغ لتلاوة القرآن الكريم، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته، استطاع خلالها أن يثبت مكانته بين كبار القراء، وأن يقدم أسلوبًا مميزًا يجمع بين قوة الأداء والخشوع في التلاوة.

وكانت الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين من المحطات المهمة في بدايات ذيوع صيته، إذ شارك في القراءة إلى جانب عدد من كبار المقرئين، من بينهم الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ أحمد ندا، ولفت الأنظار بصوته وأدائه، لتتسع دائرة جمهوره ويصبح من الأسماء البارزة في المحافل الدينية الكبرى.

ومثل انضمام الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي إلى الإذاعة المصرية عام 1934 محطة مهمة في مسيرته، بعدما تردد في البداية في القراءة أمام الميكروفون اعتقادًا منه بعدم جواز تلاوة القرآن الكريم من خلاله، ليصبح ثاني قارئ يسجل تلاواته بالإذاعة المصرية بعد الشيخ محمد رفعت، ومن أوائل الأصوات التي أسهمت في انتشار التلاوة القرآنية عبر الأثير.

وذاع صيته حتى أصبح من القراء الذين يستعان بهم في المناسبات الوطنية والدينية الكبرى، فقرأ القرآن الكريم في مأتم الزعيم سعد زغلول باشا، كما شارك في القراءة في مآتم عدد من كبار رجال الدولة، من بينهم عدلي يكن باشا وثروت باشا، وهو ما عكس مكانته بين كبار قراء عصره.

ومن أبرز المحطات في مسيرته رحلته إلى الأراضي المقدسة عام 1948 لأداء فريضة الحج، حيث ارتبط اسمه بكونه أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ووقفة عرفات، عقب تشغيل مكبرات الصوت هناك.

ولم تقتصر رحلاته على الأراضي المقدسة، بل امتدت إلى العراق، التي زارها للمرة الأولى عام 1954، ثم عاد إليها عامي 1958 و1961، وشارك في إحياء مناسبات دينية وقراءة القرآن الكريم أمام جماهير غفيرة.

وعلى مستوى عمله بالمساجد، عين قارئا بمسجد السيدة نفيسة، ثم انتقل إلى مسجد السيدة زينب عام 1939، ليصبح صوته من الأصوات التي ارتبطت بهذين المسجدين ، وعاصر عددا من أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية، من بينهم الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ أحمد ندا، ليكون واحدا من الأسماء التي أسهمت في تشكيل ملامح المدرسة المصرية التي ذاع صيتها في العالم الإسلامي.

وعلى الصعيد الأسري، كان الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي أبا للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، الذي سار على خطى والده في تلاوة القرآن الكريم، وحفظ كتاب الله في سن مبكرة، وتلقى علوم القراءات، كما درس الموسيقى العربية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

واعتمد الشيخ إبراهيم الشعشاعي قارئا بالإذاعة المصرية عام 1967، وواصل مسيرة والده في عالم التلاوة، وخلفه في القراءة بمسجد السيدة زينب عام 1962، ليظل اسم الأسرة حاضرا في المسجد الذي ارتبط بصوت الشيخ عبد الفتاح لسنوات طويلة، وتوفي في 9 يونيو عام 1992، بعد أن ترك بصمته الخاصة في تاريخ التلاوة المصرية.

وبعد رحلة طويلة مع تلاوة القرآن الكريم، رحل الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي عن عالمنا في 11 نوفمبر عام 1962، عن عمر ناهز 72 عاما، تاركا وراءه رصيدا من التسجيلات التي ظلت حاضرة في ذاكرة الإذاعة المصرية ووجدان محبيه، وشاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ دولة التلاوة.

ولم يتوقف الاهتمام بتراثه عند التسجيلات التي أذيعت خلال حياته، ففي مارس 2025، استقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحفاد الشيخ الشعشاعي، بحضور رئيس إذاعة القرآن الكريم، حيث أهدت الأسرة الإذاعة عشرات التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل.

وأعلنت الأسرة خلال اللقاء امتلاكها نحو 300 تلاوة غير مذاعة، مع اعتزامها إهداءها تباعا إلى الهيئة الوطنية للإعلام، في خطوة تستهدف الحفاظ على تراث أحد أبرز رواد التلاوة المصرية وإتاحته أمام الأجيال الجديدة.

ذكرى رحيل القارئ الكبير الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي أبرز رواد دولة التلاوة المصرية صاحب الصوت الذي ترك بصمة مميزة في تاريخ قراءة القرآن الكريم قوة الصوت والخشوع

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