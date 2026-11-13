إبراهيم سعيد: حسام حسن أسطورة وأي لاعب كان يتمنى رؤيته

أطلق إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات مثيرة بشأن العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، متوقعًا عودة العميد لتولي القيادة الفنية للفراعنة بعد اعتزال صلاح كرة القدم.

وقال إبراهيم سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة «الشمس»: «حسام حسن سيعود لتدريب منتخب مصر عندما يعتزل محمد صلاح».

وأضاف أن هناك عدم توافق بين حسام حسن ومحمد صلاح، مشيرًا إلى أنه شعر بالغضب بسبب الصورة التي نشرها قائد منتخب مصر عقب فوز فريق طرابزون سبور على ألانيا سبور.

وتابع إبراهيم سعيد حديثه عن الثنائي، قائلًا: «صلاح نجم عالمي، لكن حسام حسن أسطورة، وأي لاعب كان يتمنى رؤيته أو التحدث معه».

كما تطرق لاعب منتخب مصر السابق إلى فرص محمد صلاح في حصد بطولة مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجماهير لن تتذكر إنجازاته بالطريقة نفسها إذا أنهى مسيرته الكروية دون التتويج ببطولة بقميص الفراعنة.

وقال: «الجمهور لن يتذكر صلاح إذا أنهى مسيرته الكروية دون الحصول على بطولة مع منتخب مصر».

واختتم إبراهيم سعيد تصريحاته بالإشارة إلى تاريخ منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «قميص منتخب مصر عليه 7 نجوم بعد تتويجه بأمم أفريقيا 7 مرات، وحسام حسن حقق منها 3 نجوم».

