هندي: مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنيا مع الاتحاد الأوروبي

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع "وثيقة الترتيبات الإدارية" للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية في الجانبين، ووضع آليات للتعاون والتحقق الفني المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.

ويأتي توقيع "وثيقة الترتيبات الإدارية" للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي كأحد أهم مخرجات القمة المصرية الأوروبية التى عقدت فى بروكسل فى أكتوبر 2025

حضر مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والسفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية.

كما حضر مراسم التوقيع، السفيرة نيللي العرابي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المؤسسات الأوروبية، والأمين العام للأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمهندسة دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" (بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر)، وروبرتو فيولا المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الترتيبات تعكس تطور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق منها عبر الحدود، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.

وأضاف أن التعاون في هذا المجال يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات والمؤسسات في البلدين للاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها العابرة للحدود، من خلال تيسير التحقق الفني من التوقيعات والأختام الإلكترونية والمستندات الرقمية، بما يساعد على إنجاز التعاقدات والمعاملات بكفاءة أكبر، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية، دعماً للتكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أهمية انجاز هذا الإتفاق كأحد أهم مخرجات القمة المصرية الأوروبية التى عقدت فى بروكسل فى أكتوبر 2025، موضحا أن التوقيع على وثيقة الترتيبات الإدارية يمثل أساسًا لتعزيز التعاون الرقمي بين الجانبين، وتوطيد الشراكة بشكل أكبر؛ معربًا عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق من تقدم، ومواصلة تطوير الشراكة الرقمية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتصبح بُعدًا جوهريًا متزايد الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية: "يمثل توقيع اليوم محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث أصبحت مصر أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AdES Trust List). ويُظهر هذا الإنجاز كيف تُترجم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة. ونعمل معًا على بناء مستقبل أكثر ترابطًا وتنافسية وازدهارًا".

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن الترتيبات الإدارية الموقعة تضع إطاراً للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين الجانبين، وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود، مشيراً إلى تطلع "إيتيدا" إلى البناء على هذا التعاون المشترك في خدمات الثقة الرقمية.

وتسهم إتاحة التحقق والاعتراف المتبادل للتوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية العابرة للحدود، وتيسير تبادل الوثائق الإلكترونية بمستوى عالٍ من الموثوقية.

وتنص وثيقة الترتيبات الإدارية على أن مصر قد استكملت بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، والذي أظهر التوافق والمواءمة بين منظومتي مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة، لتصبح مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنياً مع الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الوثيقة مسارين للتعاون؛ يتمثل أولهما في قيام المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية إدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة ومنها التوقيع والختم الإلكتروني في مصر ضمن "قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي (EU Third Countries Advanced Electronic Signature (AdES) List of Trusted Lists – LOTL)"، بما ييسر التحقق داخل الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر وفقاً للائحة الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل المسار الثاني في قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إدراج مرجع إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية (EU LOTL) ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما ييسر التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في الاتحاد الأوروبي.

وتتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذه الخدمات، إلى جانب قيامها بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر، بما يدعم موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.