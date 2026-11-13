مصرع 23 شخصا وإصابة 20 آخرين في حادث مروري بالهند

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، إثر تصادم حافلة صغيرة تقل ركابا بشاحنة حاويات، بالقرب من متنزه كازيرانجا الوطني بولاية آسام شمال شرقي الهند.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع على الطريق السريع الوطني رقم 715، عندما اصطدمت الحافلة الصغيرة، التي كانت متجهة من جولاجات إلى ناجاون، بالشاحنة القادمة في الاتجاه المعاكس والمتجهة إلى منطقة آسام العليا، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من ركاب الحافلة كانوا من طلاب الجامعات العائدين من محاضراتهم، وأن امرأتين كانتا من بين الضحايا.

وأكد كبير مسؤولي الشرطة بمنطقة جولاجات، سواپنانيل ديكا، مصرع 23 شخصا، محذرا من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار فرق الإنقاذ في انتشال الجثامين من الحافلة المحطمة، فيما تواصل السلطات تحديد هويات المتوفين.