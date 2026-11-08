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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مهمة للصحة.. تعرف على طريقة عمل شوربة المشروم وفوائدها للجسم

شوربة مشروم
شوربة مشروم
نهى هجرس

تعد شوربة المشروم من الوصفات المميزة في فصل الشتاء، ويمكن تحضير شوربة المشروم بخطوات بسيطة .

مقادير شوربة المشروم 

300 جرام مشروم شرائح

1 كوب كريمة طهي

2 كوب مرقة دجاج

ملح

رشة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

2 مكعب زبدة

2 ملعقة دقيق

نصف كوب لبن

زعتر طازج عود

2 فص ثوم مفروم

طريقة تحضير شوربة مشروم

شوحي المشروم مع الثوم و الزبدة و الزعتر ثم تضاف جميع البهارات

ضيفي الدقيق و اللبن و المرقة ثم الكريمة

و تقدم ساخنة

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

فوائد شوربة المشروم 

يُعدّ المشروم غذاءً ممتازاً لتعزيز المناعة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ورغم انخفاض سعراته الحرارية، إلا أنه غنيّ بالبروتين ومضادات الأكسدة. 

تحمي مضادات الأكسدة خلايا الجسم من الجذور الحرة التي قد تُسبب الأمراض. 

كما يحتوي المشروم على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تُساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء والتحكم في مؤشر كتلة الجسم. 

تحتوي حصة واحدة من حساء الفطر على 6 غرامات من الألياف.

يُقدم حساء المشروم فوائد صحية عديدة بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية، فالمشروم غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات (مثل فيتامينات ب وفيتامين د) والمعادن (مثل البوتاسيوم والسيلينيوم)، التي تدعم وظائف المناعة، وتعزز صحة القلب، وترفع مستويات الطاقة العامة. 

إضافةً إلى ذلك، يتميز حساء المشروم بانخفاض سعراته الحرارية ونسبة الدهون فيه، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن وجبة مغذية وخفيفة، وبفضل مزيجه من العناصر الغذائية، يُساعد حساء المشروم على تقليل الالتهابات، وتحسين الهضم، والمساهمة في نظام غذائي متوازن

1. مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية

المشروم غني بالعناصر الغذائية الأساسية، وعند تحضيره في حساء الفطر الكريمي، ستستمتع بجرعة مركزة من هذه الفوائد الصحية، يُعد المشروم مصدراً غنياً بالفيتامينات، بما في ذلك فيتامين د، وفيتامينات ب المركبة (مثل الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثينيك)، والمعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم. 

توفر شرائح المشروم كمية كبيرة من هذه العناصر الغذائية، مما يجعلها إضافة رائعة للحساء. 

يُعد فيتامين د، على وجه الخصوص، عنصراً غذائياً نادراً في الفطر، مما يجعل حساء الفطر وسيلة ممتازة لتقوية جهاز المناعة، وتحسين صحة العظام، ومكافحة الالتهابات

شوربة المشروم

2. يدعم صحة الجهاز المناعي

من أبرز مميزات حساء المشروم قدرته على تعزيز جهاز المناعة، فالمشروم، يحتوي على بيتا جلوكان، وهي مركبات أثبتت فعاليتها في تحسين وظائف جهاز المناعة، تعمل هذه المركبات على تنشيط بعض خلايا الدم البيضاء، مما يعزز آليات الدفاع الطبيعية للجسم ضد العدوى والفيروسات والبكتيريا.

يُمكن أن يُساعد تناول وعاء دافئ من حساء المشروم على تزويد جسمك بخصائص مُعززة للمناعة، سواء كنت تُكافح نزلة برد أو تسعى ببساطة للحفاظ على جهاز مناعة قوي، يُمكن أن يكون حساء الفطر حليفًا قويًا لدعم صحتك، ولإضافة نكهة مميزة، يُمكنك إضافة شرائح الهالبينو إلى حسائك لتعزيز المناعة مع لمسة من التوابل

3. يعزز صحة القلب

المشروم من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، وله فوائد جمة في الحفاظ على صحة الجهاز القلبي الوعائي، فهو غني بمضادات الأكسدة، وخاصة السيلينيوم، مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي قد يؤدي إلى التهابات وتلف الأوعية الدموية مع مرور الوقت، بإضافة حساء المشروم إلى نظامك الغذائي، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق الحفاظ على استقرار ضغط الدم، وتعزيز مستويات الكوليسترول الصحية، ومنع تراكم الترسبات في الشرايين.

علاوة على ذلك، يلعب محتوى البوتاسيوم العالي في المشروم دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم، يعمل البوتاسيوم على معادلة تأثيرات الصوديوم، مما يدعم وظائف القلب المثلى ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، ويدعم صحة القلب، يُعد تناول حساء المشروم بانتظام طريقة لذيذة للحفاظ على صحة القلب

المصدر health 

شوربة المشروم فوائد شوربة المشروم طريقة عمل شوربة المشروم صحة القلب

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