بلغاريا توقف تقديم أسلحة وذخائر من مخزون جيشها لأوكرانيا وترفض تمويل شراء أسلحة جديدة

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا لشراء الأسلحة، كما ستوقف إمدادها بالأسلحة والذخائر من مخزونات جيشها.

وأدلى رئيس الوزراء البلغاري بهذه التصريحات للصحفيين على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في دبلن، اليوم السبت، وأوضح أن بلغاريا لا تستطيع تقديم مساعدات مالية في ظل الظروف الراهنة، بسبب خضوعها لإجراء الاتحاد الأوروبي الخاص بالعجز المفرط، ومواجهتها مشكلات تتعلق باحتياطياتها المالية، لكنه أكد أن صوفيا لن تعرقل تقديم دول أخرى في الاتحاد الأوروبي دعما ماليا لأوكرانيا.

وأكد أن بلاده مستعدة لمناقشة آليات تضمن توجيه أي مساهمات مالية محتملة منها إلى الاحتياجات الإنسانية وإمدادات الكهرباء والمساعدات الطبية، بدلا من شراء الأسلحة. وأشار إلى أنه في حال مشاركة صوفيا في تقديم ضمانات مالية، فسيصر على تخصيص الأموال مباشرة لدعم الجالية البلغارية المقيمة في عدد من المناطق الأوكرانية.

وقال راديف إن بلغاريا لن تقدم بعد الآن أسلحة أو ذخائر من مخزونات جيشها، مشيرا إلى أن صادرات شركات الصناعات الدفاعية البلغارية، التي سجلت مستويات مرتفعة للغاية في عامي 2022 و2023، بدأت تتراجع، وعزا ذلك القرار إلى تغير طبيعة الحرب، موضحا أن الطلب على الذخائر المصنعة في بلغاريا كان هائلا في البداية، بينما تتزايد حاليا الحاجة إلى الطائرات المسيرة.