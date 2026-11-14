البرتغال تواجه الدنمارك في أول ظهور بعد اعتزال رونالدو الدولي

يخوض منتخب البرتغال اختبارًا جديدًا أمام نظيره الدنماركي، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في لقاء يمثل بداية فصل جديد للمنتخب البرتغالي، بعد إسدال الستار على المسيرة الدولية لأسطورته كريستيانو رونالدو.

وتأتي المواجهة في توقيت استثنائي، إذ ستكون الأولى للمنتخب البرتغالي منذ إعلان رونالدو وضع حد لمسيرته الدولية، بعد رحلة امتدت لأكثر من 23 عامًا، ارتدى خلالها قميص بلاده في 234 مباراة، نجح في تسجيل 146 هدفًا، ليحتفظ بالرقمين القياسيين لأكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلًا للأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال.

ولم تقتصر إنجازات قائد البرتغال السابق على الأرقام الفردية، بل كان أحد أبرز صناع أمجاد الكرة البرتغالية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق أول ألقابه في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، قبل أن يضيف إلى سجله لقبين في دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، ليترك إرثًا يصعب تكراره في تاريخ المنتخب.

وعلى الصعيد التنافسي، يخوض المنتخب البرتغالي اللقاء بأريحية كبيرة، بعدما فرض سيطرته على المجموعة الرابعة وحصد 12 نقطة من أربع مواجهات، محققًا العلامة الكاملة، ليحسم بالفعل عبوره إلى الدور ربع النهائي، فيما يتطلع إلى مواصلة انتصاراته وحسم المركز الأول، قبل اختتام مشواره في دور المجموعات بمواجهة ويلز في كارديف.

الدنمارك تتطلع لرد الخسارة

في المقابل، يدخل المنتخب الدنماركي المواجهة بطموحات مختلفة، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، كما يتطلع إلى تعويض خسارته أمام البرتغال في لقاء الذهاب، الذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 4-2 في كوبنهاجن خلال أكتوبر الماضي.

وتصطدم طموحات الدنمارك بعدد من الغيابات المهمة، في مقدمتها أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة، الذي يواصل الابتعاد عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال سبتمبر الماضي، فضلًا عن غياب باتريك دورجو، لاعب مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني بريان رييمر على يواكيم أندرسن وأوليفر بروفستجارد لتأمين الخط الخلفي، في ظل المستوى الدفاعي الجيد الذي قدمه الثنائي خلال المواجهات الأخيرة، على أمل الحد من خطورة أصحاب الأرض والعودة بنتيجة إيجابية.