اليو سيسيه يعلن قائمة منتخب أنجولا لمواجهتي جنوب السودان بتصفيات أمم أفريقيا

أعلن السنغالي اليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، القائمة الاساسيه لخوض مواجهتي جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، والمقرر إقامتهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد عدد من المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية.

وجاءت الأسماء كالتالي:

حراسة المرمى:

- نيبولو – بترو أتلتيكو لواندا.

- هوجو ماركيز – بترو أتلتيكو لواندا.

- روي – إنتركلوب.

خط الدفاع:

- تو كارنييرو – الجيش الملكي المغربي.

- بواتو – جيل فيسنتي البرتغالي.

- جيوفاني ديانجانجا – جانجون الفرنسي.

- ديفيد كارمو – أولمبياكوس اليوناني.

- روبين – بترو أتلتيكو لواندا.

- مارسوني – ديندر البلجيكي.

- إيدي أفونسو – بترو أتلتيكو لواندا.

- كينيتو – بترو أتلتيكو لواندا.

- جاسبار – ليتشي الإيطالي.

- بيدرو بوندو – فاماليكاو البرتغالي.

- ساندرو كروز – سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

خط الوسط:

- شو – كوجالي سبور التركي.

- كيليانو – أخمات جروزني الروسي.

- ماريو – بترو أتلتيكو لواندا.

- فيرنانديينو – بريميرو دي أجوستو.

- ميليسون – الجزيرة الإماراتي.

- مايسترو – ألانيا سبور التركي.

- بيني – فيتوريا جيماريش البرتغالي.

خط الهجوم:

- زيني – أيك أثينا اليوناني.

- ديبو – بترو أتلتيكو لواندا.

- زيتو لوفومبو – ريال مايوركا الإسباني.

- مابولولو – ويليتي سبورت كلوب.

- ميرو – دينامو محج قلعة الروسي.

- شيكو بانزا – الزمالك المصري.

- جيلبرتو – ويليتي سبورت كلوب.

وتضم القائمة شيكو بانزا، لاعب الزمالك، الذي يواصل حضوره ضمن اختيارات المدير الفني لمنتخب أنجولا، في ظل الاستعداد لخوض مواجهتي التصفيات