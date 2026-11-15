أسعار الديزل الأمريكية تلتقط أنفاسها بعد شهرين فوق مستوى 6 دولارات

بدأت أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية التقاط أنفاسها بعد شهرين من بقائها فوق مستوى 6 دولارات للجالون، مع تراجع الضغوط على سوق الوقود بفعل انحسار التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب الموسمي، ما دفع الأسعار بعيدا عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وبلغ متوسط سعر التجزئة الوطني للديزل 5.998 دولار للجالون أمس السبت، وفقا لبيانات شركة جاز بادي الأمريكيه المختصة في تتبع أسعار الوقود، وتوفر بيانات محدثة عن أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بالولايات المتحدة؛ بعدما تجاوز مستوى 6 دولارات في 10 سبتمبر وسجل مستوى قياسيا عند 6.519 دولار في 22 سبتمبر.

وكانت الأسعار قد قفزت مع اضطراب إمدادات النفط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بالتزامن مع الهجمات الأوكرانية المنهجية على المصافي الروسية، التي أدت إلى تعطيل جزء من الإنتاج.

وفي كاليفورنيا، حيث تواجه طاقة التكرير قيودا أكبر وتطبق مواصفات وقود أكثر صرامة مقارنة ببقية الولايات، تجاوز سعر الديزل لفترة وجيزة 10 دولارات للجالون.

وأسهم ارتفاع أسعار الديزل، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية لتكاليف النقل والشحن، في زيادة التضخم وتفاقم الضغوط على المستهلكين والمزارعين والشركات.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تعليق الضرائب الفيدرالية مؤقتا على الديزل المصبوغ، وتخفيف العقوبات المفروضة على الوقود الروسي، وإطلاق برنامج دعم بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدة المزارعين على تعويض ارتفاع تكاليف الوقود خلال موسم الحصاد الخريفي لكن تأثير هذه الإجراءات ظل محدودا، في ظل استمرار مخاوف الإمدادات الناتجة عن الحرب على إيران وسيطرتها على تحركات السوق.

وتساعد عوامل موسمية وانخفاض أسعار النفط الخام حاليا على تهدئة أسعار الديزل، الذي يرتبط تحركه ارتباطا وثيقا بأسعار الخام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 18.5% خلال الأسبوعين الماضيين، ما خفف بدوره من الضغوط على أسعار الوقود.

وقال باتريك دي هان رئيس تحليل النفط في جاز بادي، إن الطلب عادة ما يتراجع خلال الخريف مع انخفاض حركة السيارات، وانحسار موسم الأعاصير، وتراجع مخاطر تعطل المصافي على ساحل الخليج الأمريكي.

وأضاف أن أعمال الصيانة في المصافي تكون قد اكتملت إلى حد كبير بحلول نوفمبر، ما يسمح بعودة معدلات الإنتاج إلى الارتفاع.

وامتدت هذه العوامل إلى سوق البنزين أيضا، إذ تراجع متوسط سعر البنزين إلى أقل من 4 دولارات للجالون خلال نوفمبر للمرة الأولى منذ 10 أغسطس، وفقا لبيانات جاز بادي.