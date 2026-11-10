إندريك يستهدف التألق مع البرازيل لتعزيز فرصه في ريال مدريد

يسعى المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية بأفضل صورة ممكنة، من خلال تقديم مستويات مميزة مع منتخب بلاده، بهدف استعادة الثقة واكتساب المزيد من الزخم قبل العودة إلى صفوف ريال مدريد، وإثبات أحقيته بالحصول على دور أكبر خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وذكر حساب «ذا تاتش لاين» أن إندريك يضع هدفًا واضحًا خلال فترة التوقف، يتمثل في الظهور بشكل قوي بقميص المنتخب البرازيلي، وتقديم أداء مميز يعزز جاهزيته الفنية والبدنية قبل استئناف مشواره مع الفريق الملكي.

تمثل المباريات الدولية فرصة مهمة أمام إندريك للحصول على دقائق لعب إضافية، وإظهار قدراته الهجومية، خاصة في ظل المنافسة القوية على المراكز داخل ريال مدريد، ووجود مجموعة من أبرز اللاعبين في الخط الأمامي.

ويأمل المهاجم البرازيلي أن تسهم مشاركاته مع منتخب بلاده في استعادة إيقاعه التنافسي، وإبراز إمكاناته في المباريات الكبيرة، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص والتحرك بفاعلية داخل منطقة الجزاء.

مورينيو هدف إندريك المقبل

ويطمح إندريك إلى استثمار ظهوره الدولي لإقناع جوزيه مورينيو بقدرته على تقديم الإضافة لريال مدريد، والحصول على فرص مشاركة أكثر انتظامًا، في ظل رغبته في إثبات نفسه ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وتشكل فترة التوقف الدولي محطة مهمة في مسيرة اللاعب الشاب، إذ يسعى إلى تحويل تألقه المحتمل مع المنتخب البرازيلي إلى دفعة قوية تمنحه أفضلية عند العودة إلى النادي، وتعزز حظوظه في المنافسة على مكان أساسي داخل صفوف الفريق الملكي.