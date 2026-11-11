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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا يضحي براحة جسده من أجل منتخب البرازيل.. جراحة مبكرة وموقف استثنائي

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

أظهر البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، تمسكًا كبيرًا بتمثيل منتخب بلاده، بعدما قرر الخضوع لجراحة مبكرة للتخلص من كيس في الأذن، دون انتظار فترة التوقف الدولي، حتى لا يفقد فرصة الانضمام إلى قائمة السيليساو.

وذكر موقع "ge.globo" أن اللاعب أجرى العملية يوم 26 أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لضربة خلال مواجهة ريال مدريد مطلع الشهر نفسه، رغم أن إدارة برشلونة كانت تفضل تأجيل التدخل الجراحي إلى فترة التوقف الدولي لتجنب غيابه عن الفريق.

لكن رافينيا اختار تقديم موعد الجراحة، رغبة منه في التعافي سريعًا واللحاق بمنتخب البرازيل، ليعود إلى المشاركة مع برشلونة في وقت قصير، مع ارتداء رباط لحماية موضع العملية خلال المباريات.

ولم يتأثر مستواه بعودته السريعة، إذ نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال مواجهتي ألافيس وأستون فيلا، بواقع هدفين في كل مباراة، ليؤكد إصراره على مواصلة التألق مع فريقه، بالتزامن مع استعداده لتمثيل منتخب بلاده.

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