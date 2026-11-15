الأهلي يتحرك لضم علي حمدي ويعرض أحمد رضا في صفقة تبادلية

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو المقبل، ودخوله في مفاوضات مع نادي البنك الأهلي لضم علي حمدي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:



«خاص.. الأهلي يبدأ مفاوضاته مع البنك الأهلي لضم علي حمدي ويعرض أحمد رضا في صفقة تبادلية».

حيث بدأ مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع إدارة البنك الأهلي، من أجل التعاقد مع علي حمدي، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها بعناصر جديدة.

ويسعى الأهلي للتوصل إلى اتفاق مع إدارة البنك الأهلي بشأن الحصول على خدمات اللاعب، بعد أن أبدى مسؤولو النادي اهتمامهم بضمه للاستفادة من إمكاناته الفنية، وتدعيم خط وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما عرض مسؤولو الأهلي دخول أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن صفقة تبادلية، مقابل الحصول على خدمات علي حمدي، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في إعادة ترتيب أوراق الفريق وتوفير احتياجاته الفنية للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات بين الناديين، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل الصفقة، سواء بالموافقة على العرض التبادلي أو إجراء تعديلات على المقابل المقدم