سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل.. وناقد موضة يعلق على إطلالتها

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا بـ الممكلة العربية السعودية.

سعر فستان نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة رقيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الروز الفاتح كما تميز بقصة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان نانسي عجرم خلال حفلها في السعودية توقيع Khaled Marwan، فيما بلغ سعره 14265 ريال سعودي أي ما يقرب من 220 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.

نانسي عجرم

تعليق ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين على فستان نانسي عجرم بحفلها البارحة في العلا قائلا:"من يكون اختيار الفستان مدروس حتى يكون مناسب المكان و الاجواء يلي راح تصير فيه الحفل".



تابع: "اختيار اللون اكثر من رائع و خاصة العلا معروفة بالهضبات ف تحسون اللون طالع من روح المكان، حتى قصة الاكتاف القوية مع الشغل الناعم يلي على الخصر مع الشيفون الناعم من تحت اطلالة مدروسة صح."

أضاف:" اعتقد راح تكون من اجمل اطلالات نانسي لهاي السنة، التنسيق سوبر ناعم و مناسب و الفستان مايتحمل اكثر من هذا".



