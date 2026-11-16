جاهزين بالثورة والدعم العسكري.. ماذا دار بين الإخوان وحماس قبل 25 يناير في اسطنبول؟

كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل تقارير أمنية أُعدت قبل أحداث 25 يناير 2011، بشأن حالة الاحتقان والتحركات الداعية إلى التظاهر، مشيرا إلى أنه أعد مذكرة عام 2010 بشأن اجتماع عقد في إسطنبول بمشاركة عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي وحركة حماس.

وقال اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، إن جهاز أمن الدولة قدم تقارير منذ عام 2006 تقريبا عن حالات الاحتقان والشحن للمظاهرات التي جرت في 25 يناير.

وأضاف: «فيه مذكرة كتبتها في 2010 وصعدتها للواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة في هذا الوقت، كانت عن اجتماع في إسطنبول مع الإخوان وحماس، وقيل نصا في الاجتماع من أحد أعضاء مجلس شورى حماس لمحمد البلتاجي: "إحنا بنجدد البيعة لمحمد بديع وإحنا جاهزين للقيام بالثورة مع الإخوان وهندعمهم عسكريا"، وإحنا كنا شايفين اللي بيحصل».

وأوضح: «الإدارة التي كنت أترأسها اسمها "إدارة متابعة النشاط الإخواني"، وهناك فرق بين المتابعة والمكافحة، فالمتابعة لا تملك توجيه ضربة لهذه الجماعة، وجهاز أمن الدولة مكنش حرا في قرار مكافحة الجماعة، إحنا أخدنا إذن بمتابعة هذه الجماعة سنة 1983 كان بيتم تجديده شهريًا، وهذه المتابعة عشان كنا عارفين إن هتكون فيه ضربة شاملة للتنظيم، وللأسف لم تنفذ».