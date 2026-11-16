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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول ملف الجماعة الأسبق يكشف مفاجآت عن تسجيلات محمد مرسي وقرار النزول للشوارع في 25 يناير

اللواء عادل عزب
اللواء عادل عزب
البهى عمرو

كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل قال إنها تتعلق بإبلاغ وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بقرار الجماعة النزول إلى الشوارع، استنادًا إلى تسجيلات للراحل محمد مرسي بتاريخ 21 يناير.

وخلال حديثه، رسم عزب صورة لما وصفه بأسلوب الجماعة في التعامل مع الاحتجاجات، معتبرًا أنها لم تكن تسعى بالضرورة إلى تصدر المشهد منذ اللحظة الأولى، وإنما كانت تراقب تطورات الأحداث وتنتظر اللحظة المناسبة للتحرك، قبل أن تتغير حسابات المشاركة مع تطورات المشهد على الأرض.

تسجيلات محمد مرسي.. ماذا أبلغ عزب حبيب العادلي؟


وقال اللواء عادل عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يعلم مدى صحة ما تردد بشأن إبلاغ حبيب العادلي بأن جماعة الإخوان لن تشارك في مظاهرات 25 يناير.

اللواء عادل عزب

وأوضح أنه أبلغ وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، يوم 21 يناير، بمضمون تسجيلات للراحل محمد مرسي، قال إنها تضمنت اتخاذ الجماعة قرارًا بالنزول إلى الشوارع.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات التي كانت متاحة للأجهزة الأمنية قبل انطلاق المظاهرات، ومدى تأثيرها على تقدير موقف الجماعة من المشاركة في الاحتجاجات.

الإخوان لم يشاركوا في اللقطة الأولى.. وعزب يكشف أسلوب الجماعة


وأشار مسؤول ملف الإخوان الأسبق إلى أن يوم 25 يناير شهد نزول الشباب وعدد من التيارات السياسية، من بينها حركة 6 أبريل، موضحًا أن الجماعة اعتادت، بحسب روايته، عدم المشاركة في بداية الأحداث، وإنما مراقبة تطوراتها وتقييم اتجاهاتها.

وأضاف أن الجماعة لا تصنع الحدث في بدايته، لكنها تنتظر تطوراته ثم تتحرك لاستثمار ما يحدث، مستشهدًا بما قال إنه تصريحات سابقة للمرشد العام محمد بديع في هذا الشأن.

ماذا حدث يوم 25 يناير؟.. تعليمات أمنية لمتابعة تحركات الإخوان


وكشف عزب أنه أصدر توجيهات يوم 25 يناير للضباط بضرورة متابعة موقف جماعة الإخوان ورصد تحركات عناصرها في الشوارع.

وأوضح أن التقارير التي تلقاها أفادت بأن الموجودين في الميادين والشوارع خلال تلك المرحلة كانوا من الشباب، وأن عددًا منهم عاد إلى منازله بعد انتهاء التحركات الأولى.

وأضاف أن المشهد تغير لاحقًا عقب اقتحام عناصر من حركة حماس الحدود، حيث صدرت توجيهات، بحسب روايته، بنزول عناصر جماعة الإخوان إلى الشوارع.

رواية جديدة عن الساعات الحاسمة قبل 25 يناير


وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على كواليس تعامل الأجهزة الأمنية مع جماعة الإخوان خلال الأيام الأولى لاحتجاجات يناير 2011، خاصة ما يتعلق بالمعلومات المسبقة عن قرار المشاركة، وطبيعة التحركات التي شهدتها الشوارع، والتوقيت الذي قررت فيه الجماعة توسيع مشاركتها.

وتظل التفاصيل التي طرحها عزب شهادة من واقع روايته عن فترة عمله، فيما يتطلب التحقق من مضمون التسجيلات والقرارات المنسوبة إلى قيادات الجماعة الرجوع إلى مصادرها الأصلية والوثائق ذات الصلة.

حبيب العادلي الإخوان جهاز أمن الدولة مرسي الداخلية اللواء عادل عزب جماعة الإخوان

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