وكيل إسكان النواب: تعديل قانون الكهرباء يستهدف ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة

أكد مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الكهرباء لم تعد مجرد خدمة، بل أساس الاقتصاد والاستثمار والتنمية وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء.

وأوضح أن تعديل قانون الكهرباء يسعى لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد، قائلا: كما يستهدف تحقيق وفر كبير من خلال الاستخدام الرشيد.

وشد همام، على أهمية وضع ضوابط ومعايير لكفاءة الأجهزة لتحسين كفاءة الطاقة وتحسين مرفق الكهرباء.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديل قانون الكهرباء تشريع يواكب متطلبات العصر، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويحافظ على موارد الدولة لصالح الأجيال القادمة.